Läuft im ZDF: Sendetermin des Helene-Fischer-Konzerts in München steht fest

Ein Teil von Helene Fischers Mega-Konzerts wird am 1. Oktober im ZDF ausgestrahlt. © IMAGO / Bildagentur Monn

Die mit Spannung erwartete Ausstrahlung des München-Auftritts von Helene Fischer hat endlich einen Sendetermin. Gezeigt wird der Konzertmitschnitt im ZDF.

München/Mainz – Endlich ist sie wieder da! Nach ihrer Babypause scheint Helene Fischer (38) wieder ganz ins deutsche Schlagerfernsehen zurückgekehrt zu sein. Mit ihrem Auftritt bei „Das große Schlagercomeback 2022“ feierte die frisch gebackene Mama Ende Juli ihre offizielle Rückkehr auf die Bühne. Und auch zukünftig dürfen sich Fans der „Atemlos“-Interpretin wieder auf mehr TV-Präsenz ihrer Ikone gefasst machen. Anfang Oktober steht dabei ein ganz besonderer Leckerbissen auf dem Programm.

Am vergangenen Samstag (20. August) gab Helene Fischer ihr bisher größtes Konzert vor 130.000 Zuschauern in München. Selbstverständlich wurde die Performance von einem professionellen Kamerateam mitgeschnitten. Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, wird ein Teil des Mega-Events am 1. Oktober im ZDF ausgestrahlt. Versprochen sind 75 Minuten voller Hits und waghalsiger Show-Einlagen — ein typisches Helene-Fischer-Konzert eben. Fans der Schlagerkönigin sollten das auf keinen Fall verpassen!

Helene Fischers Konzert wird unter dem Titel „Wenn alles durchdreht“ im ZDF gezeigt

Berichten zufolge war Helene Fischers Auftritt in München das bisher größte Konzert einer Sängerin auf deutschem Boden. Mit Hits wie „Jetzt oder nie“, „Hundert Prozent“ und „Rausch“ hielt der Schlagerstar die Menge trotz Regen in Schach, auch wenn einige Publikationen im Nachhinein bemängelten, dass die Größe des Events sich negativ auf das Zuschauererlebnis ausgewirkt habe. Möglicherweise lohnt sich der Konzertfilm „HELENE FISCHER — Wenn alles durchdreht“ für Schlagerfans gerade deshalb besonders.

In einem Pressetext des ZDF steht über die kommende Ausstrahlung zu lesen: „Mit dem Konzertfilm „HELENE FISCHER – Wenn alles durchdreht“ zeigt das ZDF exklusiv die Highlights vom Messegelände in München. Es ist das bis dato größte Konzert ihrer bisherigen Karriere und das einzige Deutschlandkonzert im Jahr 2022. Über 130.000 Zuschauer sind vor Ort dabei, um gemeinsam mit Helene Fischer das gigantische Konzerterlebnis zu teilen.“ Der Mitschnitt des Auftritts wird am 1. Oktober ab 21:45 Uhr im ZDF zu sehen sein.