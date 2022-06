Findet die Helene Fischer Show 2022 statt? ZDF bleibt vage

Es ist eine gefühlte Ewigkeit her seit Helene Fischer auf der Bühne ihrer beliebten Weihnachtsshow stand. Dezember ist zwar noch weit weg, trotzdem steht jetzt schon die Frage im Raum, ob die „Helene Fischer Show“ 2022 wieder stattfindet. Das ZDF hat sich jetzt dazu geäußert.

Düsseldorf - Helene Fischer (hier alle Schlager-News auf der Themenseite) zeigt sich momentan nur sehr selten in der Öffentlichkeit. Seit ihrer Album-Veröffentlichung und der Geburt ihres Kindes ist es wieder ruhig um die Schlagerqueen geworden. Noch ist Weihnachten zwar weit weg, trotzdem stellt sich die Frage: Findet die Helene Fischer Show 2022 statt?

Seit zwei Jahren keine „Helene Fischer Show“: Stattdessen setzte der ZDF auf „Dalli Dalli“

2020 fand die „Helene Fischer Show“ das erste Mal coronabedingt nicht in ihrem gewohnten Umfang statt. Statt der großen Schlagershow mussten sich Fans mit einer Best-of-Show zufriedengeben. Letztes Jahr mussten Fans komplett auf Helene Fischer (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) verzichten. Das ZDF sendet nämlich statt Fischer am 25. Dezember eine neue Ausgabe von „Dalli Dalli“ mit Johannes B. Kerner (56).

Besonders bitter: Die „Helene Fischer Show“ war 2021 bereits in Planung. Für die Schlagersause war bereits die Messehalle in Düsseldorf reserviert worden. Doch statt der geplanten 11.000 Zuschauer hätte das Corona-Hygienekonzept in Nordrhein-Westfalen nur rund 4.000 Personen im Publikum zugelassen. Daraufhin habe man sich schließlich zur Absage entschieden.

Findet die Helene Fischer Show 2022 statt? ZDF bleibt vage

Auch wenn die Pandemie natürlich noch nicht zu Ende ist, ist die Lage im Moment wieder entspannter. Aktuell sind wieder fast alle Konzerte und große TV-Shows uneingeschränkt möglich. Wenn man vom jetzigen Stand ausgeht, könnte die „Helene Fischer Show“ also theoretisch wieder stattfinden, zumindest könnte man schon einmal mit der Planung beginnen.

Die Kollegen von schlager.de wollten es genau wissen und haben beim ZDF nachgefragt. Genaue Angaben wollte der Sender aber nicht machen. So sei es noch zu früh für einen Planungsstand. Der Sender wolle alles zur „gegebenen Zeit“ kommunizieren.

Weiterhin Funkstille bei Helene Fischer: Dieses Jahr keine TV-Termine mehr

Zugegeben: Das ist jetzt kein eindeutiges Ja - es ist aber auch kein Nein. Fans können also weiterhin auf eine große Weihnachtsshow mit Helene Fischer (Das hat die Schlagersängerin schon alles veröffentlicht) hoffen, denn sonst sind dieses Jahr bis dato keine TV-Termine geplant.

Ein kleines Trostpflaster für alle Fans von Helene Fischer: Dieses Jahr ist zumindest ein großes Konzert in München geplant. Am 20. August 2022 findet das Schlagerspektakel statt. Erst 2023 plant die Schlagerqueen wieder auf Tour zu gehen.

