„Helene Fischer Show“-Zuschauer meckern über Playback bei Beatrice-Egli-Duett: „Geht gar nicht“

Von: Jonas Erbas

Nach drei Jahren ohne die „Helene Fischer Show“ gab die Schlagerqueen am ersten Weihnachtsfeiertag ihr ZDF-Comeback. Ein Duett mit Kollegin Beatrice Egli sorgte dabei nicht nur für positive Kommentare.

Düsseldorf – An namhaften Stars fehlte es beim heiß ersehnten Comeback der „Helene Fischer Show“ gewiss nicht. Die prominent besetzte Gästeliste trumpfte mit großen Namen wie Rock-Legende Peter Maffay (74) oder der zweifachen „Eurovision Song Contest“-Gewinnerin Loreen (40) auf, doch auch Schlagerfans kamen – dank Melissa Naschenweng (33), Ben Zucker (40) oder Beatrice Egli (35) – auf ihre Kosten.

Playback in „Helene Fischer Show“: Duett mit Beatrice Egli zieht Kritik auf sich

Doch nicht nur Helene Fischers Gäste, sondern auch die Schlagerqueen selbst sorgte den Abend hinweg für musikalische Untermalung. Ein ganz besonderes Highlight wartete auf die ZDF-Zuschauer indes bereits nicht einmal eine Stunde nach Beginn der Sendung: Gemeinsam mit ihrer Kollegin Beatrice Egli sang Helene Fischer ihren Hit „Zuhaus“ im Duett.

Dass dabei, wie in den großen Schlagershows nicht unüblich, merklich Playback zum Einsatz kam, nervte einige ZDF-Zuschauer allerdings gehörig: „Singen die etwa Playback? Das hat Helene doch genauso wenig nötig wie eine Beatrice Egli“, kritisierte ein Schlagerfan bei X (ehemals Twitter). Ein anderer prangerte gar an: „Ganz ehrlich … Wer ein echter Künstler sein möchte, DARF einfach nicht Playback singen. Das geht gar nicht!“ In anderen Beiträgen hieß es indes spöttisch: „Beeindruckendes Playback“, „So Playback ab“ oder „Natürlich mal wieder Vollplayback“.

Zu offensichtliches Playback in der „Helene Fischer Show“: Zuschauer erteilt ZDF Tipp

Ein besonders kritischer „Helene Fischer Show“-Zuschauer teilte dann noch einen Tipp an die Mitarbeiter der Sendung, der dabei helfen solle, den Einsatz von Playback künftig zumindest ein wenig zu kaschieren: „Wäre ganz schlau von der Tonregie, das Mikro bei den Textansagen der Fischer genauso laut zu schalten wie die Lautstärke bei den Vollplaybacks. Fällt dann nicht ganz so auf.“

Beatrice Egli und Helene Fischer zählen zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen unserer Zeit, doch ihr Duett in der „Helene Fischer Show“ machte manch ZDF-Zuschauer stutzig. © Screenshot/ZDF/ZDFmediathek/Die Helene Fischer Show

Andere kritisierten indes, dass „Zuhaus“ kein Duett für den ersten Teil der Schlagershow, sondern vielmehr den Abschluss des Abends sei: „Wieso kommt das jetzt schon?“, wunderte sich etwa eine verdutzte Zuschauerin. An großen Emotionen fehlte es im weiteren Verlauf allerdings nicht: So rührte ein kranker Kinderstar Helene Fischer beinahe zu Tränen. Verwendete Quellen: „Die Helene Fischer Show“ (ZDF/ZDFmediathek; Ausgabe vom 25. Dezember 2023), twitter.com