Die „Helene Fischer Show“ wird zweimal aufgezeichnet: Das ist der Grund

Von: Lisa Klugmayer

Drucken Teilen

Die „Helene Fischer Show“ ist nach dreijähriger Pause wieder zurück. Tatsächlich wird die ZDF-Show der Schlagerqueen doppelt aufgezeichnet.

Düsseldorf – Die Vorfreude auf das Comeback der „Helene Fischer Show“ ist groß. Dementsprechend schnell waren die Tickets für die ZDF-Show auch ausverkauft – und zwar für beide Termine. Denn die „Helene Fischer Show“ wird tatsächlich zweimal aufgezeichnet, aber wird die Schlagerqueen dann auch zweimal im TV zu sehen sein?

„Helene Fischer Show“ ist zurück – im neuen Look und mit hochkarätigen Gästen

Vor drei Jahren musste die „Helene Fischer Show“ das erste Mal coronabedingt abgesagt werden und Fans mussten sich mit einer Best-of-Show zufriedengeben. 2021 und 2022 Jahren mussten TV-Zuschauer komplett darauf verzichten. Doch dieses Jahr kehrt die „Helene Fischer Show“ endlich wieder ins ZDF zurück – im neuen Look, mit gigantischem Bühnenbild und hochkarätigen Stargästen.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Looks Fotostrecke ansehen

So sind unter anderem Peter Maffay, Nena, Shirin David, die schottische Band Simple Minds, Dave Stewart oder die US-amerikanische Band Gossip rund um Sängerin Beth Ditto dabei. Außerdem werden Emeli Sandé und die zweifache ESC-Gewinnerin Loreen auf der Bühne stehen. Ausgestrahlt wird das Musik-Spektakel der Schlagerqueen am 25. Dezember, doch was viele nicht wissen: Die „Helene Fischer Show“ wird doppelt aufgezeichnet.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Darum wird die „Helene Fischer Show“ gleich zweimal aufgezeichnet

Helene Fischer und ihre Gäste stehen in Düsseldorf tatsächlich zweimal auf der Bühne: Am 1. und 2. Dezember wird die ZDF-Sendung in identischer Form aufgezeichnet und später für das TV-Publikum zu einer Show zusammengeschnitten. Falls die Schlagerqueen in Show eins also patzen sollte, kann das Material der zweiten Show im ZDF gezeigt werden. Das ist eine gängige Praxis bei großen TV-Shows. Schon 2019 wurde das bei der „Helene Fischer Show“ so produziert. Auch Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (54) zeichnen ihre „Starnächte“ doppelt auf, um TV-Zuschauern peinliche Pannen oder unlustige Witze zu ersparen.

Apropos Helene Fischer: Die Schlagerqueen geht wieder auf Tour – allerdings erst 2026. Dass jetzt schon der Kartenverkauf beginnt, sorgt bei vielen Fans für Entsetzen. Verwendete Quellen: ZDF/Presseinformationen zur „Helene Fischer Show“, MDR, eventim.de