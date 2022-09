Aufregender Herbst für Helene-Fischer-Fans: Nächster TV-Termin bereits im Oktober

Live-Album, Konzertfilm, TV-Auftritt

Zuerst war es still um Helene Fischer, jetzt jagt ein Highlight das nächste. Im Oktober erwarten Schlagerfans einige aufregende Termine, inklusive Konzert und Live-Album. Außerdem wurde nun ein zweiter TV-Termin bestätigt - diesmal im Schweizer Fernsehen.

Bern - Helene Fischer wählt ihre wenigen TV-Auftritte mittlerweile sehr bewusst. Zuletzt war sie bei „Das große Schlagercomeback“ zu sehen, davor war lange Funkstille und eine „Helene Fischer Show“ gibt es dieses Jahr auch nicht. Ihre Schweizer Fans dürfen sich aber jetzt freuen, denn Mitte Oktober ist die Schlager-Queen in der SRF-Kultsendung „Benissimo“ zu Gast.

Aufregender Oktober für Helene-Fischer-Fans: Nächster TV-Termin bestätigt

Seit ihrer Album-Veröffentlichung und der Geburt ihres Kindes ist es ruhig um Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, geworden. Nur vereinzelt gibt sie Konzerte oder tritt im TV auf, ihre große Weihnachtsshow im ZDF wurde vor ein paar Wochen offiziell auch für 2022 abgesagt. Doch der Oktober wird für alle Fans der Schlagerqueen richtig spannend.

+ Zuerst war es still um Helene Fischer, jetzt jagt ein Highlight das nächste. Nun wurde ein zweiter TV-Termin bestätigt - diesmal im Schweizer Fernsehen. (Fotomontage) © IMAGO/Chris Emil Janßen & IMAGO/osnapix

Denn im nächsten Monat stehen nicht nur das Konzert in Bad Hofgastein (1. Oktober), die Veröffentlichung ihres Live-Albums (14. Oktober) und die TV-Ausstrahlung ihres Konzertfilms (21. Oktober) an, sondern auch einige TV-Auftritte. Nachdem bekannt wurde, dass Helene Fischer am 4. Oktober in der österreichischen Satire-Talkshow „Willkommen Österreich“ zu Gast sein wird, stattet die Schlagerqueen nun auch dem Schweizer Fernsehen einen Besuch ab. Am 15. Oktober tritt Helene Fischer in der SRF-Kultsendung „Benissimo“ auf.

Nach „Willkommen Österreich“ und „Benissimo“: Helene Fischers Auftritt beim Schlagerboom immer wahrscheinlicher? Helene Fischer scheint TV-Auftritten gegenüber also nicht komplett abgeneigt zu sein. Ein Auftritt der Schlagerqueen beim Schlagerboom am 22. Oktober ist also nicht auszuschließen. 2019 war Helene Fischer das letzte Mal beim Schlagerboom. „Möglicherweise wissen wir Mitte September mehr dazu“, so Bianca Hopp, Referentin beim MDR, auf tz.de-Anfrage.

Schlagerqueen Helene Fischer bei „Benissimo“: Auch DJ Bobo und Kaya Yanar zu Gast

Helene Fischer wird das Schweizer TV-Publikum übrigens nicht alleine unterhalten. Auch DJ Bobo und Komiker Kaya Yanar sind mit von der Partie. Die Schlagerqueen war übrigens schon einmal bei „Benissimo“ zu Gast. 2011 sang sie im edlen Abendkleid und mit super kurzen Haaren ihren Song „Du hast mein Herz berührt“.

Wenig begeistert von der Schlagerqueen war das Publikum im ZDF-Fernsehgarten. Die Fans von Doro Pesch halten ein Duett mit Helene Fischer für keine gute Idee. Die lauten Buhrufe irritieren sogar Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel. Verwendete Quellen: nau.ch

