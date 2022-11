„Ins Bohnerwachs gepinkelt“: Henning Krautmacher überrascht mit Ekel-Beichte bei Beatrice Egli

Henning Krautmacher erzählt bei der „Beatrice Egli Show“ einen überraschend ekligen Schwank aus seiner Jugend. Beatrice Egli findet es lustig, Marie Reim ist fassungslos über die Pinkel-Beichte des Höhner-Frontmannes.

Berlin - Die „Beatrice Egli Show“ ging am 26. November in die nächste Runde. Im Vorfeld versprach der Schlager-Star „großartige Künstler und tolle Überraschungen“ und hat damit nicht übertrieben. Beim Spiel „Rad der Wahrheit“ offenbarte Höhner-Frontmann Henning Krautmacher eine eklige Jugendsünde.

Andrea Berg, Maite Kelly, Die Höhner: Beatrice Egli trumpft mit hochkarätiger Gästeliste auf

Wie man es von Beatrice Egli erwarten würde, gab es in ihrer Schlagershow jede Menge gute Laune, Musik zum Schunkeln und natürlich hochkarätige Gäste. Auf der Bühne standen unter anderem Marie Reim, Andrea Berg, Maite Kelly und Weltstar Chris Norman.

Ireen Sheer absolvierte außerdem eine ihrer letzten Fernsehauftritte, bevor sie sich von der Bühne verabschiedet und in Rente geht. Auch die Höhner mit Frontmann Henning Krautmacher, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, gaben sich die Ehre. Bevor er aber so richtig Stimmung ins Berliner Studio bringt, wird „Das Rad der Wahrheit“ gespielt. Dabei hielt sich Henning Krautmacher nicht zurück und erzählt ein richtig ekliges Geheimnis aus seiner Jugend.

„Die Beatrice Egli Show“ begeistert über zwei Millionen Schlagerfans Nachdem Giovanni Zarrella und Ross Antony eine eigene TV-Show bekommen haben, zieht nun auch Beatrice Egli nach. Aus „SWR Schlager - Die Show“ wurde die „Beatrice Egli Show“. Die TV-Show „ist auf Beatrice Egli als Gastgeberin zugeschnitten“, lässt der Sender damals wissen. Und das Konzept geht auf. „Die Nachrichten über die Sendung sind wahnsinnig! Vielen, vielen Dank“, bedankte sich Beatrice Egli nach der letzten Show im Mai bei ihren Fans. „Ich bin einfach nur glücklich, dass über zwei Millionen Menschen die Sendung geschaut haben“.

Beim „Rad der Wahrheit“ muss Henning Krautmacher eine seiner Jugendsünden preisgeben. Nach kurzem Überlegen legt er dann so richtig los. „Ich war noch in der Grundschule und wir hatten einmal in der Woche Blockflötenunterricht“, beginnt der Schlagerstar seine Geschichte. Doch bis zur Musikstunde mussten die Kinder immer eine halbe Stunde warten.

Henning Krautmacher erzählt eine seiner Jugendsünden - und hält sich mit den Details nicht zurück. © Screenshot MDR/Die Beatrice Egli Show

„Damals, da wurde in den Schulen noch so grüner Bohnerwachs verteilt. So riesengroße Maschinen, damit wurde das verteilt. Das stank fürchterlich. Ich hab das gehasst“, erinnert sich Henning Krautmacher. „Und irgendwann mussten wir mal wieder warten und dann bin ich da hingegangen mit einem Kumpel und wir haben den Reinemach-Frauen in den Bohnerwachs gepinkelt.“

Marie Reim ist sichtlich überrascht von Henning Krautmachers Pinkel-Beichte bei „Die Beatrice Egli Show“ © Screenshot MDR/Die Beatrice Egli Show

Marie Reim steht mit offenem Mund da, kann wohl gar nicht fassen, was sie da gerade gehört hat. Aber nicht nur Schlagersängerin ist sichtlich überrascht, auch das Publikum weiß nicht so recht, ob es lachen oder sich eher ekeln soll. Henning Krautmacher fügt schnell hinzu, dass es am nächsten Tag direkt eine „Tracht Prügel“ vom Direktor für diese Aktion gab.

„Okay, wow. Hier kommt alles raus. Ich liebe es, wenn Geheimnisse rauskommen“, so Beatrice Egli zwischen Fassungslosigkeit und Begeisterung. Denn genau auf solche Beichten hatten sie bei diesem Spiel wohl gehofft.

Wer noch nicht genug von Beatrice Egli als TV-Moderatorin hat, darf sich nun freuen. Denn gemeinsam mit Bület Ceylan bekommt die Schlagersängerin eine brandneue Silvestershow. Am 31. Dezember führen Beatrice Egli und der Comedian bei „Die ZDF-Mitternachtsparty“ durch den Abend. Verwendete Quellen: MDR/Die Beatrice Egli Show vom 26. November 2022