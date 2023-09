Wegen Andrea Kiewel: Michael Bully Herbig schaltet beim „Quiz-Champion“ Notar ein

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Am Samstagabend wird im ZDF beim „Quiz-Champion“ für den guten Zweck gesammelt. Mit der Spielweise von Expertin Andrea Kiewel ist Michael Bully Herbig jedoch nicht einverstanden und schaltet wegen der „Fernsehgarten“-Moderatorin sogar den Notar ein.

Berlin – Wer am Samstagabend (16. September) zum Telefonhörer griff, konnte sich auf ein Pläuschchen mit Schlagerstar Bernhard Brink (71), Schauspielerin Isabel Varell (62) oder Youtuberin Faye Montana (20) freuen. Für den guten Zweck brachten die ZDF-Zuschauer bei einem Spenden-Special des „Quiz-Champions“ mit Johannes B. Kerner (58) die Leitungen zum Glühen.

Promis treten beim „Quiz-Champion“ gegeneinander an

Stolze 20.000 Euro gibt es für die Deutsche Krebshilfe, wenn ein Duell gegen einen der Experten gewonnen wird. Wer hier bestehen will, sollte in den Kategorien Sport (Marcel Reif), Film und Fernsehen (Michael Bully Herbig), Musik (Andrea Kiewel), Ernährung (Sarah Wiener) und Literatur und Sprache (Axel Milberg) also einiges drauf haben.

Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Um gegen die berühmten Experten überhaupt eine Chance zu haben, hat Moderator Johannes B. Kerner berühmte Quizgrößen aus anderen TV-Shows eingeladen. Nach „Quizduell“-Star Marie-Louise Finck (34) treten die beiden „Gefragt – Gejagt“-Jäger Thomas Kinne (62) und Sebastian Jacoby (45) an. Nachdem der „Quiz-Doktor“ Thomas Kinne sich bereits gegen Sarah Wiener, Axel Milberg und Michael Bully Herbig durchsetzen konnte, geht es gegen Andrea Kiewel ins Stechen.

Nach Andrea Kiewels Sieg im „Quiz-Champion“-Duell: Bully Herbig sieht Regelverletzung

Bei der Frage „Welches Mitglied von ‚Modern Talking‘ trug eine legendäre Kette mit dem Schriftzug NORA?“ ist Kiwi schneller am Buzzer. „Boah ist das leicht: Thomas Anders“, brüllt die „Fernsehgarten“-Moderatorin und entscheidet das Duell damit für sich. Oder etwa doch nicht? Denn plötzlich schaltet sich Bully Herbig ein.

Michael Bully Herbig ist mit Andrea Kiewels Sieg nicht einverstanden und schaltet den Notar ein. © ZDF

„Entschuldigung, darf ich mal im Sinne der Sendung auf folgendes hinweisen?“, meldet sich der Comedian zu Wort. „Lautet die Spielregel nicht so: erst buzzern, dann aufrufen und die Lösung nennen?“ Schließlich geht es bei der Sendung um den guten Zweck und durch Andrea Kiewels Sieg gehen der Deutschen Krebshilfe 20.000 Euro verloren. „Können wir den Notar mal sprechen?“, fordert der 58-Jährige.

Deutsche Krebshilfe 510.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland neu an Krebs. Etwa die Hälfte der Erwachsenen und vier von fünf Kindern können geheilt werden. Wer sich informieren möchte und für die Deutsche Krebshilfe spenden möchte, findet alle nötigen Daten auf krebshilfe.de.

Einen Regelverstoß möchte sich JBK natürlich nicht vorwerfen lassen. Kurzum wird der Notar eingeschaltet – der jedoch auf Sieg für Kiewel entscheidet. Ärgern muss sich Bully trotzdem nicht. Am Ende des Abends kommen stolze 3.318.737 Euro für die Deutsche Krebshilfe zusammen.

Andrea Kiewel wird in der folgenden Nacht wohl nicht viel Schlaf bekommen. Schon um 12 Uhr ist sie am Sonntagmittag auf dem Mainzer Lerchenberg zu sehen - und erwartet diese Gäste im Fernsehgarten. Verwendete Quellen: ZDF, krebshilfe.de