Das macht „Wanderhure“-Star Alexandra Neldel heute

Von: Lukas Einkammerer

Ihre Hauptrolle in „Die Wanderhure“ beschert Alexandra Neldel auch heute noch großen Erfolg. Einen Namen hat sie sich aber auch außerhalb der Buch-Verfilmung gemacht.

Karwendel – Knapp 13 Jahre sind vergangen, seit die Verfilmung von Iny Lorentz‘ Bestseller „Die Wanderhure“ zum ersten Mal über die Bildschirme geflimmert ist. Dennoch zieht die Sat.1-Produktion mit jeder Wiederholung Scharen an treuen Fans an und beschert dem Sender traumhafte Quoten. Für Hauptdarstellerin Alexandra Neldel (47), die durch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Verliebt in Berlin“ bekannt wurde, zählt die Rolle der Marie Schärer bis heute zu ihren größten Erfolgen – untätig war sie seitdem aber kaum.

Tragischer Historien-Film: Alexandra Neldel spielt Hauptrolle in „Die Wanderhure“

Mit Marie Schärer verkörpert Alexandra Neldel in „Die Wanderhure“ eine wahre Kämpfernatur. Nachdem sie von ihrem zukünftigen Ehemann Ruppert der Hurerei bezichtigt und in einem Fluss entsorgt wird, nimmt eine Gruppe von Wanderhuren die Verstoßene auf. Sie schließt sich der Gruppe an und arbeitet selbst als Prostituierte, lässt ihren Racheplan an denen, die ihr übel mitgespielt haben, aber nie aus den Augen.

Weil die Adaption von Iny Lorentz‘ Buch ein solch großer Erfolg war und fast zehn Millionen Zuschauer erreichte, wurde die Geschichte von Marie Schärer in „Die Rache der Wanderhure“ und „Das Vermächtnis der Wanderhure“ fortgesetzt. An die Quoten des Originals konnten beide Streifen aber nicht anknüpfen – und die Kritik fiel bei allen Teilen vernichtend aus.

Eine Rezension des Magazins „Spiegel“ bemängelte vor allem die Machtlosigkeit von Alexandra Neldels Figur und urteilte: „Die Welt ist Männerland, und auch die goldigste Zuckerschnute macht das Leben als Frau nicht einfacher.“

Schon gewusst? Die „Wanderhure“-Autorin Iny Lorentz gibt es gar nicht Mit „Die Wanderhure“ und den diversen Fortsetzungen gelang der Autorin Iny Lorentz ein echter Sensationserfolg. Was viele überraschen dürfte: Bei der Urheberin des Werks handelt es sich nur um ein Pseudonym. Tatsächlich stammt die Geschichte von Marie Schärer aus der Feder des Autorenpaares Iny Klocke und Elmar Wolrath. Seit knapp zwei Jahrzehnten veröffentlicht das Duo unter dem Künstlernamen Bücher – darunter auch der neueste „Wanderhure“-Teil „Die Wanderhure und der orientalische Arzt“ aus dem Jahr 2021. (Quelle: droemer-knaur.de)

Von der „Wanderhure“ in die Welt der Komödien: Das macht Alexandra Neldel heute

Auch wenn „Die Wanderhure“ bei den meisten Kritikern für recht wenig Furore sorgte – der Karriere von Alexandra Neldel hat die Rolle nur Gutes getan. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von „Das Vermächtnis der Wanderhure“ war sie in „Der Minister“ und „Die verbotene Frau“ zu sehen und auch heute gilt ihr Leben voll und ganz der Schauspielerei. Erst Anfang dieses Jahres war sie in der Komödie „Caveman“ zu sehen – deren Handlung über einen aufstrebenden Stand-up-Comedian sich drastisch vom tragischen Leben von Marie Schärer abgrenzt.

Als Marie Schärer spielt Alexandra Neldel bei „Die Wanderhure“ die Hauptrolle – und begeistert seit 13 Jahren die Fans. © IMAGO/Eventpress; dpa | SAT.1/Jiri Hanzl

Zwar kann sich Alexandra Neldels Filmografie heute mehr als sehen lassen – der Wiederholung von „Die Wanderhure“ am Donnerstagabend (6. April) um 20:15 Uhr bei Sat.1 fiebern Fans trotzdem mit Euphorie entgegen. Wer außerdem gerne bei Kuppelshows einschaltet, bekommt an den Feiertagen die volle Dröhnung, denn es werden über Ostern vier Folgen von „Bauer sucht Frau“ mit Inka Bause ausgestrahlt. Verwendete Quellen: spiegel.de, droemer-knaur.de