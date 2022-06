heute journal: Alle Infos und die größten Aufreger der ZDF-Nachrichtensendung

Während die Nachrichtensendung heute das Wichtigste vom Tage in aller Kürze behandelt, geht das heute journal in die Tiefe.

Mainz – Am 2. Januar 1978 strahlte das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) erstmals eine Ergänzung zur täglichen News-Sendung am frühen Abend aus. Das heute journal sollte vertiefen, was hinter den Meldungen der heute-Sendung steckt. Der damalige Moderator war der Journalist und Publizist Hans-Dieter Kronzucker. Seitdem ist das heute journal eine feste Instanz unter den Nachrichtensendungen im deutschen TV.

Name heute journal Genre Nachrichtenmagazin Sender ZDF Erstaustrahlung 2. Januar 1978 Länge 15 bis 30 Minuten

heute journal: Die Anfänge des Nachrichtenmagazins im ZDF

Mit Hans-Dieter Kronzucker und Claus Bresser nahm das heute journal im Januar 1978 seinen Sendebetrieb auf. Von Anfang an war die Redaktion eigenständig und damit unabhängig von der Redaktion anderer Nachrichtensendungen im ZDF. Hans-Dieter Kronzucker war außer als Moderator auch als Redaktionsleiter der ersten Stunde tätig.

Das Team bestand außerdem aus den folgenden Mitgliedern:

Hans Scheicher

Peter Voss

Jochen Schweizer

Claus Bresser

Ingeborg Wurster

Karlheinz Rudolph

Hans-Dieter Kronzucker stieg 1980 aus der Sendung aus, kehrte jedoch sechs Jahre später als Moderator zurück. 1988 moderierte er das heute journal zum letzten Mal, um als Redaktionsleiter für die Sendung „Abenteuer und Legenden“ zu fungieren.

Hintergrund und charakteristischer Vorspann des heute journals

In den ersten Jahren zeigte der Vorspann den Moderator im Studio. Dazu blendete das ZDF eine Uhr ein, die den Countdown bis zum Start markierte, sowie die wichtigsten Schlagzeilen des Tages als News-Ticker. Typisch für den Ticker war die Tonuntermalung, die das Wort „heute“ im Morsealphabet sendete. Später wurde der „tickende Ticker“ durch eine charakteristische Titelmelodie ersetzt. Bis zum Jahr 2009 blieb der Blick ins Studio auf den Moderator erhalten.

Im Jahr 2009 änderte das ZDF das Konzept des Einstiegs grundlegend. Im Rahmen des neuen virtuellen Studios zoomte die Kamera Richtung Moderator, während im Hintergrund die folgenden Themen ein- und ausgeblendet wurden.

Maybrit Illner moderierte das heute-journal von 2010 bis 2012. © ZDF/Carmen Sauerbrei/dpa

heute journal: Die ZDF-Moderatoren im Laufe der Jahre

Kronzucker teilte sich die Moderation in den ersten Jahren mit den Journalisten Claus Bresser, Karlheinz Rudolph, Gustav Trampe und Jochen Schweizer. Im Jahr 1978 trat Ingeborg Wurster ins Moderatorenteam ein. Einige der ehemaligen Moderatoren des heute journals erhielten nach ihrer Zeit in der Nachrichtensendung eigene TV-Shows. So moderiert Maybrit Illner nach ihrem Abgang die nach ihr benannte Talkshow im ZDF.

Nach den Genannten stand zwischen 1981 und 1992 diese Besetzung für die Nachrichtensendung vor der Kamera:

Hans W. Scheicher : von 1981 bis 1985

: von 1981 bis 1985 Peter Voß : von 1981 bis 1992

: von 1981 bis 1992 Ernst Elitz : von 1983 bis 1985

: von 1983 bis 1985 Gerd Helbig : von 1985 bis 1985

: von 1985 bis 1985 Ruprecht Eser : von 1985 bis 1992

: von 1985 bis 1992 Sigmund Gottlieb: von 1988 bis 1991

Zwischen 1991 und 2010 bestand das Team des heute journals in wechselnder Besetzung aus diesen Moderatoren. Steffen Seibert wurde nach seinem Abgang im Jahr 2010 der Regierungssprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Alexander Niemetz : von 1991 bis 2000

: von 1991 bis 2000 Wolf von Lojewski : von 1992 bis 2003

: von 1992 bis 2003 Eberhard Piltz : von 1993 bis 1997

: von 1993 bis 1997 Helmut Reitze : von 1997 bis 2002

: von 1997 bis 2002 Klaus-Peter Siegloch : von 2003 bis 2006

: von 2003 bis 2006 Steffen Seibert: von 2007 bis 2010

Zu den jüngsten Abgängen aus dem Moderatoren-Team zählen auch Maybrit Illner und Claus Kleber. Illner erhielt 2012 ihre eigene Talkshow im ZDF. Claus Kleber verließ das heute journal nach knapp 18 Jahren im Dezember 2021.

Maybrit Illner : von 2010 bis 2012

: von 2010 bis 2012 Claus Kleber: von 2003 bis 2021

von 2003 bis 2021 Mitri Sirin: von 2022 bis 2022

Die ehemaligen Co-Moderatoren des heute journals im Laufe der Zeit

Die Moderatoren des heute journal stehen nicht allein im Studio. Sie werden von einem Kollegen unterstützt, dem Co-Moderator. Die folgenden waren in der Vergangenheit für das heute journal tätig:

Ekkehardt Gahntz : von 1986 bis 1989

: von 1986 bis 1989 Susanne Gelhard : von 1986 bis 1989

: von 1986 bis 1989 Marina Ruperti : von 1987 bis 1989

: von 1987 bis 1989 Ulrike Grunewald : von 1989 bis 1992

: von 1989 bis 1992 Peter Hahne : von 1989 bis 1991

: von 1989 bis 1991 Nina Ruge : von 1989 bis 1994

: von 1989 bis 1994 Bernhard Nellessen: von 1992 bis 1994

Zwischen 1995 und 2015 bestand das Team der Co-Moderatoren in wechselnder Besetzung aus folgenden Personen:

Anja Charlet (bis 1999 Anja Wolf): von 1995 bis 2001

(bis 1999 Anja Wolf): von 1995 bis 2001 Alexander Stock : von 1995 bis 1997

: von 1995 bis 1997 Michaela Kolster : 2000 (war nur im Jahr 2000 im Team)

: 2000 (war nur im Jahr 2000 im Team) Caroline Hamann : von 2001 bis 2002

: von 2001 bis 2002 Barbara Hahlweg : von 2003 bis 2007

: von 2003 bis 2007 Dunja Hayali : von 2007 bis 2010

: von 2007 bis 2010 Carsten Rüger: 2015 (war nur im Jahr 2015 im Team)

Darüber hinaus wird das Team des heute journals von weiteren Co-Moderatoren ergänzt, die für die Sport-Berichterstattung zuständig sind. Dazu gehört unter anderem auch Rudi Cerne, der auch als Moderator der bekannten ZDF-Sendung Aktenzeichen XY agiert.

heute journal: Aktuelle Besetzung – Moderatoren und Co-Moderatoren

Im Jahr 2022 besteht das Team des heute journal aus drei Moderatoren:

Marietta Slomka : seit 2001

: seit 2001 Christian Sievers : seit 2013

: seit 2013 Bettina Schausten: seit 2020

Slomka, Sievers und Schausten werden darüber hinaus von insgesamt vier Co-Moderatoren unterstützt:

Gundula Gause : seit 1993

: seit 1993 Heinz Wolf : seit 1999

: seit 1999 Kay-Sölve Richter : seit 2010

: seit 2010 Hanna Zimmermann: seit 2022

Die Journalisten treten üblicherweise als Moderatoren-Duo – ein Haupt-, ein Co-Moderator – auf: Gundula Gause moderiert in der Regel gemeinsam mit Bettina Schausten. Heinz Wolf steht mit Marietta Slomka vor der Kamera, Kay-Sölve Richter und Hanna Zimmermann in der Regel mit Christian Sievers.

Die Sendezeiten des heute journals: Live und in der Mediathek

Von 1978 bis 1983 lief das heute journal montags bis donnerstags um 21 Uhr und freitags um 22 Uhr. Jede Sendung dauerte 20 Minuten, wobei sich die Uhrzeit der Ausstrahlung mehrfach änderte. Am 1. Januar 1984 wurde die heutige „klassische“ Sendezeit festgelegt. Das Format läuft täglich um 21.45 Uhr. Die Freitagsausgabe startet üblicherweise um 22 Uhr, am Samstag strahlt das ZDF sie gegen 22.45 Uhr aus. Damit bildet das heute journal das Pendant zu den Tagesthemen in der ARD. Diese ergänzen die Meldungen der Hauptnachrichtensendung Tagesschau.

Seit 1991 läuft das heute journal 30 statt 20 Minuten. Zunächst waren die Wochenendausgaben kürzer. Erst am 31. März 2019 einigte man sich auf eine einheitliche Sendezeit von 30 Minuten. Davon entfallen 27 auf die eigentliche Nachrichtensendung und drei auf die Wetteraussichten.

Zusätzlich zur Ausstrahlung im ZDF zeigt der Sender phoenix eine Ausgabe des heute journal mit Gebärdensprache. Darüber hinaus ist die Sendung in der ZDF-Mediathek als Live-Stream abrufbar. Die gesamte Sendung sowie einzelne News lassen sich zudem nachträglich abrufen. Auch das heute journal mit Gebärdensprache ist in der Mediathek verfügbar.

Das heute journal up:date: Das sind die Unterschiede zur Hauptsendung

Die Nachrichtensendung heute journal up:date fasst zu später Stunden zwischen 23 und 1 Uhr die Themen des Tages in 15 Minuten noch einmal kompakt zusammen und aktualisiert gegebenenfalls Themen aus der Hauptsendung. Das heute journal up:date ist der Nachfolger des Formats heute+ und wird von Montag bis Freitag ausgestrahlt. Das heute journal up:date moderieren im Wechsel Nazan Gökdemir, Gundula Gause und Wulf Schmiese.

Eine humoristische und kabarettistische Aufarbeitung der aktuellen Nachrichtenlage erfolgt im ZDF in der Regel am Freitagabend in der heute-show.

heute journal: Preise und Auszeichnungen

Mehrfach wurden das heute journal sowie zahlreiche seiner Moderatoren ausgezeichnet. Im Oktober 2013 erhielt das Format den Deutschen Fernsehpreis – Publikumspreis in der Kategorie „Beste Nachrichtensendung“. Der Internationale Eyes & Ears Award zeichnete einen Spot des heute journal mit dem ersten Preis in der Kategorie „Bester On-Air-Programm-Spot: News & Information“ aus.

Darüber hinaus ging der Deutsche Fernsehpreis an diese Moderatoren des Journals:

Claus Kleber, beste Moderation 2005

Bettina Schausten, Sonderpreis der Jury 2020

Marietta Slomka, beste Moderation 2020

heute journal: Die größten Aufreger und Schlagzeilen

So manches Mal sorgte das heute journal selbst für Schlagzeilen. Im November 2007 gab es eine Überraschung für die Zuschauer: ein Hund auf dem Moderationspult. Anchorwoman Dunja Hayali nahm ihren Golden Retriever Emma mit in die Sendung.

Im November 2013 geriet ein Interview aus dem Ruder: Marietta Slomka sprach mit dem damaligen SPD-Vorsitzenden Siegmar Gabriel über den Widerstand der Parteibasis gegen eine Große Koalition. Der ging auf Konfrontationskurs, es folgte ein Wortgefecht, in dem der SPD-Chef die Moderatorin mehrfach offen kritisierte.

Emotional wurde es im August 2015: Claus Kleber berichtete in einem Beitrag über den Umgang mit Flüchtlingen von einem Ereignis im fränkischen Erlangen. Ein Busfahrer hieß die Neuankömmlinge in einer kurzen Rede willkommen. Das ließ Kleber offensichtlich nicht kalt; er verlas die Meldung mit einem hörbaren Kloß im Hals und gab gerührt an Gundula Gause ab.

In eigener Sache äußerte sich Claus Kleber im Dezember 2015 in seiner Erklärung zu den „Lügenpresse“-Vorwürfen. Die Redaktion des heute journal spreche sich keineswegs mit den Mächtigen in Berlin ab, erklärte der Moderator in der Sendung.

Aufreger im heute journal: Kunstaktion „stört“ die Sendung

Eine Gestalt im Schutzanzug löst am 11. September 2020 Erstaunen aus: Der Mann erschien während der Nachrichtensendung im Hintergrund, gestikulierte in Richtung Claus Kleber und verschwand nach kurzer Zeit wieder. Am Ende der Ausstrahlung deutete dieser die Auflösung an: Es müsse wohl Störungen gegeben haben und die Kollegen der anschließenden Ausgabe des Magazins Aspekte könnten wohl mehr dazu sagen. Der Auftritt stellte sich als Kunstaktion heraus, die auf systemrelevante Menschen aufmerksam machen wollte. (red)