Herzensangelegenheit – Bill und Tom Kaulitz setzen sich für Tierwohl ein

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Teilen

In ihrer letzten Podcastfolge diskutieren die Kaulitz-Zwillinge, wieso ihr Besuch bei der Tierschutzorganisation IFAW sie so berührte.

Die Tokio Hotel-Brüder können sich viele Schuhe anziehen: TV-Juroren, Podcaster, Musiker und jetzt auch noch Tierschützer! Vor allem die Leben von Delfinen und Walen liegen ihnen am Herzen. Deswegen waren sie kürzlich beim Hauptsitz von IWAF (internationaler Tierschutz-Fond) im amerikanischen Küstenstädtchen Cape Cod zu Besuch.

Bill und Tom Kaulitz werden von Tierschutzorganisation zu Besuch eingeladen

Bereits vor einigen Wochen machten Bill und Tom Kaulitz auf die „Blue Speeds“-Kampagnen der IFAW aufmerksam. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die sich für eine Geschwindigkeitsregulierung von Schiffen einsetzt, die sich in Gewässern der Europäischen Union befinden. Dadurch sollen nicht nur weniger Treibhausgase ausgestoßen werden, sondern auch Wale vor Schiffskollisionen geschützt werden.

Nach ihrem Engagement wurden die Kaulitz-Jungs dann von der IFAW nach Cape Cod eingeladen, um sich die Tierschutz-Arbeit vor Ort anzuschauen. Sowohl Bill als auch Tom Kaulitz schwärmen noch Tage später bei der Podcastaufnahme davon, wie bereichernd diese Erfahrung für sie war. „Das war so eine schöne Reise“, erzählt Bill. Und Tom kündigt an: „Wir werden uns noch mehr einsetzten, das ist nur der Start.“

Buckelwalsichtung ergreift die Kaulitz-Jungs

Sie durften die Arbeiter einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleiten, sich die Rettungsstation anschauen und sogar mit aufs Meer hinausfahren. Und da kamen sie sogar in den atemberaubenden Genuss, Buckelwale in freier Wildbahn zu sehen.

Vor allem Tom Kaulitz beeindruckte dieser besondere Anblick nachhaltig: „Das überwältigt einen in diesem Moment dermaßen [… ] alles, was wir so im Alltag machen, wirkt dagegen auf einmal so quatschig.“ Auch Bill Kaulitz ergriff dieses Erlebnis sehr. „Ich hatte wirklich Gänsehaut[…] man wird dabei irgendwie humble“ (auf Deutsch: demütig), erinnert er sich im Podcast.

Ohrfeige, Unfall, Axt-Attacke – die krassesten TV-Skandale im deutschen Fernsehen Fotostrecke ansehen

„Kaulitz Hills“-Black Tie Gala spendet Einnahmen an IFAW

Weil in die Tierschutz-Organisation so am Herzen liegt, werden sie auch alle Einnahmen ihrer Black Tie-Gala in der Elbphilharmonie an sie spenden. Das Event findet am 09. November statt – die Tickets dafür waren allerdings bereits nach 23 Minuten ausverkauft. Vermutlich ist bei dem Event auch Toms Ehefrau am Start, immerhin zeigt Heidi Klum, wo sie nur kann, wie stolz sie auf ihren Mann ist.

Alle Fans, die kein Ticket ergattern konnten, können die Brüder allerdings weiterhin im TV mitverfolgen. Denn bei „The Voice of Germany“ geht es mittlerweile in die Battles. Zu sehen sind die Folgen jeden Donnerstagabend auf ProSieben und jeden Freitagabend auf SAT.1. (sks)