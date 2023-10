So läuft‘s bei „Zwischen Tüll und Tränen“

Von: Samantha Matheiowetz

Teilen

Auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid kann etwas Unterstützung nicht schaden. Viele Frauen suchen diese in der VOX-Erfolgsshow „Zwischen Tüll und Tränen“.

Deutschland – „Zwischen Tüll und Tränen“ ist bei VOX neben dem Quotengaranten „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ der Dauer-Kassenschlager. In dem Format suchen Frauen, die bald vor den Altar treten, nach dem perfekten Brautkleid. Dabei werden sie von der Auswahl und der Anprobe bis hin zum Kauf von einem Kamerateam begleitet und in Brautmodegeschäften von Experten beraten. Hier gibt es alles Wissenswerte über die Dokuserie.

Name der Show Zwischen Tüll und Tränen Sender VOX Läuft seit Dezember 2016 Sendetermine (Stand Oktober 2023) Montag bis Freitag, jeweils um 13 Uhr und um 17 Uhr Drehorte Brautmodengeschäfte in ganz Deutschland

Das Konzept hinter „Zwischen Tüll und Tränen“

In jeder Folge machen sich jeweils drei Frauen auf die Suche nach ihrem perfekten Brautkleid. Dazu begeben sich die „Brides to be“, meist mit Familienmitgliedern und Freunden im Schlepptau, in ein Brautmodengeschäft ihrer Wahl und hoffen auf die Expertise der Verkäufer. Besonders beliebt sind hier die Profis Maritta Emser, Uwe Hermann und Nihal Saridemir.

Die beliebten „Zwischen Tüll und Tränen“-Experten Maritta Emser, Uwe Herrmann und Nihal Saridemir © IMAGO / Spöttel Picture; IMAGO / Michael Handelmann; IMAGO / Objektif (Fotomontage)

Die Kleideranprobe ist meistens ziemlich nervenaufreibend, denn welches ist schon das „perfekte“ Kleid? Viele wissen erst, was sie wollen, wenn sie vor dem Spiegel den „Wow“-Effekt haben und vielleicht ein paar Tränchen vergießen. Andere Kandidatinnen kommen mit klaren Vorstellungen in den Laden und machen den Beratern ihre Aufgabe schwer.

So ist eine Folge „Zwischen Tüll und Tränen“ aufgebaut

Eine Folge dauert circa 45 Minuten. Dabei wird abwechselnd zwischen den drei Kandidatinnen in den verschiedenen Brautmodegeschäften hin- und her geschnitten, während die Zuschauer etwas über die Beziehungen und Heiratsanträge der Frauen erfahren.

„Zwischen Tüll und Tränen“-Kandidatin Melanie hat den „Wow“-Effekt im Laden „Kurvenschön“ bei Stuttgart © Screenshot: RTL+/ Zwischen Tüll und Tränen/ Folge 127 vom 11.10.2023

Am Ende wird jeder Bewerberin die finale Frage „Ist dies dein Kleid?“ gestellt. Im besten Fall antworten die Frauen darauf mit einem ausgelassenen und erleichterten „JA“. Ein kleines Happy End vor dem großen Happy End.

„Zwischen Tüll und Tränen“ ist und bleibt ein Erfolgskonzept

Heiratssendungen funktionieren auf dem deutschen Markt. Bei VOX halten sich die Formate „Zwischen Tüll und Tränen“ und „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ schon seit Jahren auf ihren Sendeplätzen und holen bei den 14-49-Jährigen regelmäßig eine gute Quote. Auch die SAT.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ zieht viele Zuschauer vor den Fernseher.

Liest man Rezensionen zu „Zwischen Tüll und Tränen“, wird klar, dass die Dokusoap für viele von Montag bis Freitag das Highlight im TV ist. Andere lieben dieses Format so sehr, dass es für sie zu einem „Pflichttermin“ geworden ist. Viele bedanken sich für die Entspannung, die sie während der Sendezeit erleben.

Darum sind Hochzeitsformate wie „Zwischen Tüll und Tränen“ so beliebt

Vermutlich sind genau deshalb Hochzeitssendungen so beliebt. Sie bieten leichte Unterhaltung mit einem spannungserzeugenden Faktor. Man möchte unbedingt wissen, wie es am Ende ausgeht. Findet die Braut ein passendes Kleid? Wer gewinnt die Hochzeitsreise? Oder geben sie sich am Ende wirklich das Ja-Wort, obwohl sie sich gerade erst kennengelernt haben?

„Zwischen Tüll und Tränen“ bietet außerdem ein hohes Identifikationspotenzial für die Frauen, die von zu Hause aus zuschauen. Denn jetzt mal ehrlich: Jeder hat sich schon mal ausgemalt, wie das eigene Brautkleid aussehen könnte.

Falsche Annahmen und wahre Fakten über „Zwischen Tüll und Tränen“

Fakt 1: Es gibt KEIN Drehbuch.

Es gibt KEIN Drehbuch. Fakt 2: Die Anprobe läuft meistens genauso ab, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Manchmal müssen lediglich ein paar Schnittbilder nachgedreht werden, damit in der Folge beispielsweise das Kleid nochmal detaillierter gezeigt werden kann, während der Sprecher darüber redet.

Die Anprobe läuft meistens genauso ab, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Manchmal müssen lediglich ein paar Schnittbilder nachgedreht werden, damit in der Folge beispielsweise das Kleid nochmal detaillierter gezeigt werden kann, während der Sprecher darüber redet. Fakt 3: Keine Braut wird am Ende der Anprobe dazu gezwungen, ein Kleid zu kaufen, bloß damit die Folge ein „Happy End“ hat.

Keine Braut wird am Ende der Anprobe dazu gezwungen, ein Kleid zu kaufen, bloß damit die Folge ein „Happy End“ hat. Fakt 4: Die Brautkleider werden weder vom Sender VOX noch von den Brautmodegeschäften gezahlt. Jede Braut hat vorab ein Budget für ihr Kleid festgelegt.

Die Brautkleider werden weder vom Sender VOX noch von den Brautmodegeschäften gezahlt. Jede Braut hat vorab ein Budget für ihr Kleid festgelegt. Fakt 5: Traurig, aber wahr: Die „Zwischen Tüll und Tränen“-Legende Maritta Emser wird in Zukunft wohl erstmal nicht mehr in der Show zu sehen sein. Die Verkäuferin musste im Sommer 2023 in Folge der Pandemie und der hohen Energiepreise die Insolvenz anmelden und ihren Brautmodeladen „Cecile“ schließen.

Traurig, aber wahr: Die „Zwischen Tüll und Tränen“-Legende Maritta Emser wird in Zukunft wohl erstmal nicht mehr in der Show zu sehen sein. Die Verkäuferin musste im Sommer 2023 in Folge der Pandemie und der hohen Energiepreise die Insolvenz anmelden und ihren Brautmodeladen „Cecile“ schließen. Fakt 6: Bei „Zwischen Tüll und Tränen“ werden ausnahmslos echte Bräute bei der Brautkleidsuche begleitet, wie Ulrike Mandt, eine Ausstatterin des Formats, bei 5sternehochzeit.de bestätigte.

Eine Folge „Zwischen Tüll und Tränen“ verpasst - was tun?

Folge verpasst? Kein Grund zur Panik! Man kann viele der Folgen in voller Länge auf dem Streamingdienst RTL+ nachträglich anschauen.

Verwendete Quellen: VOX.de, „5 Sterne Hochzeit - Die Hochzeitsprofis e.V.“ (5sternehochzeit.de), DWDL.de