Hochzeit auf den ersten Blick: Manuel macht Annika endlich einen Antrag

Annika freut sich über den Antrag © Instagram/annika.hadeb

Sie hat wieder „Ja!“ gesagt! „Hochzeit auf den ersten Blick“-Manuel hat endlich um Annikas Hand angehalten. Die Reiseverkehrskauffrau freut sich über den Antrag.

Unterföhring – Die ehemaligen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidaten Annika und Manuel lernten sich 2020 in der siebten Staffel der beliebten Sat.1-Kuppelshow kennen und lieben. Die beiden Turteltauben haben sich gesucht und gefunden und gaben sich in dem Format das Ja-Wort. Die Reiseverkehrskauffrau und der Lagerlogistiker leben mittlerweile immer noch in einer glücklichen Ehe.



Der einstige TV-Show-Teilnehmer hat jetzt endlich um die Hand seiner Liebsten angehalten! Das Paar ist zwar verheiratet, einen Antrag hatte es jedoch nicht gegeben, da sie sich im Rahmen der TV-Show erst bei der Trauung kennenlernten.

Die beiden ließen ihre Follower auf ihren Accounts auf Instagram an den schönen Neuigkeiten teilhaben. Dabei verkündete der Mannheimer: „Da wir geplant haben, noch einmal etwas größer mit Familie und Freunden unsere Hochzeit zu feiern, war die große Voraussetzung, Annika einen Antrag zu machen.” Und auch die frisch Verlobte berichtete voller Freude: „Es sind Momente, welche man nie vergessen wird. Ich habe erneut ‚Ja‘ gesagt.”

Annika ist dankbar für ihren Ehemann

Die einstige „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin enthüllte, dass sie sehr glücklich darüber sei, durch die TV-Show ihren Ehemann bekommen zu haben. Die Prominente verriet über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram zudem, was ihr Rezept für eine glückliche Ehe sei.

Sie erklärte: „In einer Ehe muss man nehmen und geben, Kompromisse eingehen und zwischen den Zeilen lesen. Ich glaube, wir haben diese Rezepte verstanden und setzen es immer besser um.” Die Partnerin des Lagerlogistikers fügte hinzu, wie froh sie sei, durch die Sendung ihren Mann geheiratet zu haben. „Ich bin einfach nur happy, diesen tollen Mann bekommen zu haben”, erzählte sie stolz.