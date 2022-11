„Sind intim geworden“: Olli und Michaela steigen bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ in die Kiste

Teilen

Bei Olli und Michaela scheint es richtig gut zu laufen. © SAT.1/Christoph Assmann

Olli und Michaela haben bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ geheiratet. Nach der Trauung folgte im Flitterurlaub eine Nacht voller Zärtlichkeiten.

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ geben sich Paare das Jawort, ohne sich vorher gekannt zu haben. Was für andere komisch klingt, war für die Kandidaten Oliver (43) und Michaela (34) ein interessantes Experiment. Tatsächlich sprühten bei dem Paar von Anfang an die Funken. Liebe im Schnelldurchlauf sozusagen – und auch nach der Blitz-Hochzeit ging es fix weiter. Den Flitterurlaub in der Toskana nutzten die Turteltauben dazu, um sich näher kennenzulernen. Der Restaurantmanager und die Justizvollzugsbeamtin beschnupperten sich jedoch nicht nur auf einer zwischenmenschlichen Ebene, sondern wurden schnell körperlich intim.

„Unsere Übernachtung war sehr schön. Man lernt sich ja quasi auf allen Ebenen besser kennen, würde ich mal sagen“, verriet Michaela beim gemeinsamen Frühstück. Olli selbst wurde deutlicher und packte grinsend aus: „Ich würde mal sagen, wir sind intim geworden.“ Das „Wort mit drei Buchstaben“ wollte er zwar nicht in den Mund nehmen, brauchte er aber auch gar nicht.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Michaela kann nicht klagen

Michaela nahm es ihrem Schatz jedenfalls nicht übel, dass er schlüpfrige Details preisgegeben hatte. „In einer Ehe ist es doch normal, dass man sich auf allen Ebenen kennenlernt“, sagte sie gelassen. „Das musste ich eben auch mit dem Olli ausprobieren.“ Ihr gemeinsames Schäferstündchen scheinen die TV-Stars schwer genossen zu haben. „Bis jetzt kann ich da nicht klagen!“, erklärte Michaela verschmitzt.

Dabei bezeichnete sich Olli selbst eigentlich als sehr zurückhaltend. Gegenüber Promiflash gestand der Kuppelshow-Teilnehmer: „Ich hatte in der Vergangenheit Probleme, Frauen kennenzulernen, da ich sehr schüchtern und zurückhaltend bin und auch Probleme hatte, mich zu öffnen.“ Michaela habe ihn dagegen „von der ersten Sekunde an zu 100 Prozent umgehauen“. Beim Gedanken an seine Braut kam Olli gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. „Sie ist einfach brutal, wow – ihr Lächeln, ihre Augen, ihre Ausstrahlung, einfach alles“, zeigte er sich schwer verknallt.