Hochzeit auf den ersten Blick: Philipp bereut Ehe mit Melissa

Philipp verrät, er habe sich schon viel früher von Melissa trennen wollen © Sat.1 & Screenshot Instagram: philipp_aufdenerstenblick

Zu spät beendet: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Philipp verriet, dass er die Ehe mit Melissa zu lange aufrechterhielt. Das Beziehungs-Aus ist für den Vater nicht nur positiv.

Hamburg – Die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer Philipp und Melissa lernten sich 2019 bei der Sat.1-Kuppelshow kennen und lieben. Das ehemalige Paar gab sich in der TV-Show das Ja-Wort und wurde ein Jahr später zum ersten Mal Eltern. Was zunächst wie eine glückliche Beziehung wirkte, endete im vergangenen Dezember jedoch mit dem Ehe-Aus. Rückblickend hätte der Automobilkaufmann die Beziehung seiner Meinung nach viel eher beenden sollen.



Der Vater enthüllte jetzt im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram, dass er es bereue, die Ehe mit seiner Ex-Partnerin nicht früher beendet zu haben. Er verriet: „Ich bereue, die Ehe so lange aufrecht gehalten zu haben.“ Im Nachhinein hätte er in Bezug auf die Beziehung schon ein halbes Jahr nach der Eheschließung den Schlussstrich ziehen sollen. Den Grund für das Scheitern ihrer Ehe gab der Prominente jedoch nicht bekannt. Im Hintergrund sei einfach zu viel passiert und er befürchte, dass ähnliche Dinge auch in der Zukunft weiterhin vorfallen würden.

Der Papa eines Sohnes fügte hinzu, dass auch seine Eltern „froh“ über seine Trennung von seiner Ex-Frau seien. „Meine Eltern sind froh, dass sie endlich nicht mehr an meiner Seite ist und ich wieder richtig glücklich bin“, erzählte der Hamburger. Das Beziehungs-Aus habe aber nicht nur positive Konsequenzen für ihn, da er seinen Nachwuchs kaum noch sehen dürfe und zudem beinahe nichts mehr über dessen Leben mitgeteilt bekäme. Der Ex-„Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat gehe davon aus, dass seine einstige Liebste gegenüber ihrem Kind kein gutes Wort über ihn verlieren würde.