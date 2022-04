Hochzeit auf den ersten Blick: Philipp mit neuer Frau entdeckt

Teilen

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Star Philipp teilt ein süßes Foto mit Sohn und unbekannten Frau © Instagram/philipp_hamburger_jung

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Philipp wurde mit einer Unbekannten gesichtet. Der Star betonte zuvor, dass er nach keiner neuen Liebe suchen würde.

Hamburg – Der einstige „Hochzeit auf den ersten Blick“-Star Philipp heiratete seine Ex-Frau Melissa 2019, ohne sie vorher gesehen zu haben. Im letzten Dezember gab das ehemalige Ehepaar nach zwei gemeinsamen Jahren und einem Sohn jedoch seine Trennung bekannt – inklusive eines öffentlichen Rosenkrieges. Nach dem Beziehungs-Aus kursierten schon seit Längerem Gerüchte, dass Philipp wieder eine neue Frau an seiner Seite haben könnte.



Und jetzt scheint der Beweis für seine neue Liebesbeziehung aufgetaucht zu sein – der Hamburger teilte einen Schnappschuss, auf dem er sich mit einer neuen Frau zeigt! Der Prominente teilte das schöne Foto in seiner Instagram-Story, das er voller Freude mit den Worten „Schöner Familienausflug“ betitelte.

Auf dem Foto sitzen er und eine Blondine auf zwei Schaukeln eines Spielplatzes, wobei er das Gesicht der unbekannten Frau mit einem Smiley-Emoji mit Herzen verdeckt. Auf seinem Schoß ist sein Nachwuchs zu sehen und neben ihnen auf dem Spielplatz noch ein weiteres Kind am Herumtoben ist.

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Philipp mit neuer Frau gesichtet

Nach der Trennung von der Mutter seines Sohnes hatte der Reality-TV-Star noch im Januar in einem Livestream auf Instagram verraten, dass er es nach der Trennung nicht unbedingt darauf ankommen lasse, nach einer neuen Frau an seiner Seite zu suchen. „Man kann mich treffen, mit mir essen, spazieren gehen und gucken, was daraus wird, aber so richtige Dates sind das für mich nicht”, betonte der Familienvater.

Er plauderte dabei aus, dass er aktuell nur daran interessiert sei, neue Leute kennenzulernen. Die TV-Bekanntheit scheint dabei jetzt nichtsdestotrotz eine neue Liebe gefunden zu haben! Es bleibt abzuwarten, ob er die geheimnisvolle Unbekannte schon bald öffentlich vorstellen wird.