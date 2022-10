Hochzeit auf den ersten Blick: Alle Sendetermine im TV ab dem 3. Oktober 2022

Von: Julia Hanigk

Ab dem 3. Oktober startet „Hochzeit auf den ersten Blick“. Auf Sat.1 werden wieder Singles verheiratet. Alle Sendetermine der neunten Staffel im Überblick.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ ist ein beliebtes Format von Sat.1, bei dem die Teilnehmer hoffen, die große Liebe zu finden. Dafür gehen sie einen großen Schritt: Statt eines Dates kommt es gleich zu einer Blind-Date-Hochzeit. Experten wie Matching-Experte Markus Ernst, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer, Diplom-Psychologe und Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn wählen die Kandidaten in mehreren Castingrunden aus und schicken sie vor den Altar.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Zufällige Hochzeiten und schnelle Scheidungen in der Sat.1-Show

Die Kameras von „Hochzeit auf den ersten Blick“ begleiten die Paare dann bei der Hochzeit und dem folgenden Alltag. Nach sechs Wochen muss die Entscheidung getroffen werden, ob sich die frisch Vermählten direkt wieder scheiden lassen wollen. Die Sendung gibt es bereits seit 2014 im deutschen Fernsehen.

Ab 3. Oktober startet „Hochzeit auf den ersten Blick“ wieder mit neuen Folgen. © Sat.1/Benedikt Müller und Sat.1/Christoph Assmann

Im Herbst 2022 startet nun die inzwischen schon neunte Staffel der Serie, bei der 12 Singles an den Start gehen. Es wird also sechs Hochzeiten zu sehe geben. Die Folgen werden immer montags um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Auch in der Mediathek des Senders, JOYN, wird es die Folgen zu sehen geben.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Alle Sendetermine der 9. Staffel ab Oktober 2022

Folge 1: Montag, 03.10.2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr

Montag, 03.10.2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr Folge 2: Montag, 10.10.2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr

Montag, 10.10.2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr Folge 3: Montag, 17.10.2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr

Montag, 17.10.2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr Folge 4: Montag, 24.10.2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr

Montag, 24.10.2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr Folge 5: Montag, 31. Oktober 2022, 20:15 Uhr bis 23.05 Uhr

Montag, 31. Oktober 2022, 20:15 Uhr bis 23.05 Uhr Folge 6: Montag, 7. November 2022, von 20.15 Uhr bis 23.05 Uhr

Das erste Paar hat sich bei „Hochzeit auf den Blick“ 2022 inzwischen schon das „Ja“-Wort gegeben: Peter und Jacqueline gingen als Erstes vor den Altar. Die beiden folgen sich nach der Sendung nicht mehr auf Social Media.

Obwohl sich viele Paare nach der Spontan-Hochzeit entschließen, doch lieber wieder getrennte Wege zu gehen, finden andere ineinander auch ihr großes Glück für die Zukunft. Zwei Teilnehmer von „Hochzeit auf den ersten Blick“ erwarten jetzt Nachwuchs: Nicole und René. Die beiden nahmen zwar beide auch an der Show teil, allerdings wurden sie nicht miteinander verheiratet und fanden erst nach der Scheidung zueinander. Verwendete Quellen: Sat.1/Hochzeit auf den ersten Blick, tz.de