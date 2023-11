„Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer Michaela und Oliver verraten Zukunftspläne

Von: Diane Kofer

Michaela und Oliver sind eines von wenigen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaaren. Ein Jahr nach ihrer TV-Ehe verraten sie IPPEN.MEDIA, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen.

Bielefeld/ Herzogenaurach – Die Teilnahme an „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat sich für Michaela und Oliver gelohnt. Die beiden haben in Staffel neun „Ja“ gesagt und sie nach wie vor glücklich verheiratet. Dass sie unbedingt die räumliche Trennung hinter sich lassen, und zusammenziehen wollen, ist bekannt. Doch wie sieht es in Sachen Familienplanung und gemeinsamer Zukunft aus?

„Lernen uns immer noch kennen“: So läuft es bei Michaela und Oliver nach „Hochzeit auf den ersten Blick“

Ex-Kandidat Mario Huber hat einen Blick hinter die Kulissen von „Hochzeit auf den ersten Blick“ gegeben und verraten, dass die Dreharbeiten samt Flitterwochen nur wenige Tage dauern. Aus diesem Grund dürfte es viele Fans überraschen, dass einige Paare schon während der Hochzeitsreise von ernsten Gefühlen sprechen. Michaela und Oliver haben sich in Staffel neun kennengelernt und sind rund ein Jahr später unzertrennlich. Aber ihre Liebesreise ist längst nicht vorbei.

Auch die beiden haben schon erste Gefühle während der Dreharbeiten entwickelt. Vor allem die Zeit, in der sie unbeobachtet – ganz für sich – waren, hätte ihnen viel gebracht. Die Gefühle sind bis heute immer stärker geworden. „Wir würden auch sagen, dass wir uns immer noch kennenlernen. Es gibt immer noch neue Situationen, in denen wir uns neu kennenlernen und uns auf den anderen einstellen müssen“, gibt Michaela im IPPEN.MEDIA-Interview einen Einblick in die aktuelle Phase der Beziehung.

Ihr Mann ergänzt: „Es hat sich alles am Anfang sehr vertraut und gut angefüllt, so als ob wir uns schon ewig kennen würden. Trotzdem lernen wir immer noch neue Sachen an dem anderen kennen, so wird es nie langweilig bei uns. Es ist immer was los bei uns.“ Dass die Experten sie zusammengebracht haben, wundert keinen der beiden. „Wir verstehen uns blind und brauchen auch nicht viele Worte, um uns zu verstehen. Einfach ein Traummatch“, freut sich Oliver.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen. Jaqueline und Peter (Staffel 9)

Simone und Marcus (Staffel 8)

Annika und Manuel (Staffel 7)

Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

Ein Jahr nach HadeB: So stellen sich Oliver und Michaela ihre Zukunft vor

Was Michaela besonders wichtig und neben charakterlichen Eigenschaften essenziell für eine funktionierende Ehe ist: Oliver und sie haben die gleichen Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft. „Für unsere Zukunft wünschen wir uns, dass wir bald zusammenwohnen und uns ein gemeinsames Zuhause schaffen können. Zudem hoffen wir, dass wir unsere kleine Familie noch vergrößern können“, verrät sie. Oliver sieht das genauso: Er freut sich darauf, sich mit der Bielefelderin bei sich in Bayern „schön einzurichten“ und dann an der Familienplanung zu arbeiten.

Warum die zwei bisher noch immer getrennt voneinander leben und die große Distanz zwischen ihren Wohnorten in Bayern und Nordrhein-Westfalen immer wieder überwinden müssen, hat einen bestimmten Grund. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA haben die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer verraten, warum sie ein Jahr nach ihrer Hochzeit noch immer getrennt leben. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview