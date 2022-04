„Kaum erkannt“: Carsten Maschmeyer trägt beim Start der „Höhle der Löwen“ lange, blonde Haare

Die elfte Staffel der Erfolgsshow „Höhle der Löwen“ startet am 4. April und scheint etliche Überraschungen für die Zuschauer parat zu haben. Besonders Carsten Maschmeyer sorgt dabei für etliche Lacher bei den Investoren. Denn der Unternehmer zeigt sich in der Auftaktfolge mit langen, blonden Haaren.

Köln - Am 4. April startet die elfte Staffel der beliebten Vox-Show „Höhle der Löwen“ (alle News zur Unterhaltungsshow im Überblick). Auch in diesem Jahr setzen die Investoren alles daran, einen guten Deal an Land zu ziehen und scheinen dabei nichts auszulassen. Während Nico Rosberg für ein Start-up die Hosen runterlässt, ist Carsten Maschmeyer kaum wiederzuerkennen. Das beeindruckt besonders Judith Williams, die sich das Lachen kaum verkneifen kann.

Die Höhle der Löwen (DHDL) Unterhaltungsshow Erstausstrahlung 19. Aug. 2014 auf VOX Investoren in Show 11 Judith Williams, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Georg Kofler und Sarna Röser Episoden 100 in 11 Staffeln

Höhle der Löwen: Die elfte Staffel sorgt für etliche Überraschungen

Die diesjährige Staffel der TV-Show „Höhle der Löwen“ (Alle Sendetermine und Sendezeiten der neuen Staffel im Überblick) scheint etliche Überraschungen für die Zuschauer in Petto zu haben. Denn die Investoren lassen es sich nicht nehmen, die Ideen der Gründer auf Herz und Nieren zu testen.

Bereits vorab enthüllt der Sender etliche spannende Details zur elften Staffel. Der Staffelauftakt soll nicht nur mit dem jüngsten Gründerduo der Geschichte starten, sondern Carsten Maschmeyer zeigt sich zudem extrem verändert.

Höhle der Löwen: Judith Williams beim Anblick von Carsten Maschmeyer mit blonden Haaren amüsiert © Screenshot/rtl.de

Höhle der Löwen: Carsten Maschmeyer testet Produkt auf Herz und Nieren

Carsten Maschmeyer mit langen Haaren? Da müssen nicht nur die Zuschauer, zweimal hinschauen, um ihn zu erkennen, sondern auch seine Kollegin Judith Williams erkennt den Unternehmer kaum wieder.

Doch dahinter scheint keine Typveränderung zu stecken, sondern vielmehr ein Produkt, das in der „Höhle der Löwen“ von den Männern in der Runde auf Herz und Nieren getestet wird.

„Kaum erkannt“: Carsten Maschmeyer trägt beim Start der „Höhle der Löwen“ lange, blonde Haare

Ein Gründer-Duo stellt in der ersten Folge der Vox-Show ein haariges Produkt vor. Um dies auch als Mann testen zu können, schrecken die Löwen nicht davor zurück, sich Perücken aufzusetzen. Eine Aktion, die für etliche Lacher sorgt.

„Oh, kaum erkannt“, gibt sich Judith Williams beim Anblick ihrer Männer überrascht. Doch ihrer Meinung nach kann sich besonders Carsten Maschmeyer mit den blonden Haaren definitiv sehen lassen. „Carsten, Wahnsinn - du wärst aber eine attraktive Frau geworden“, so die Brünette.

Höhle der Löwen: Ankerkraut-Gründer bringen Gewürz gegen Long-Covid auf den Markt

Doch ob das Produkt der Gründer tatsächlich überzeugen kann? Das sehen wir am 04. April auf Vox. Die Gründer von Ankerkraut, die ihr Produkt ebenfalls vor einigen Jahren in der „Höhle der Löwen“ vorstellten, haben kürzlich ein neues Gewürz auf den Markt gebracht. Das Besondere daran: Es soll Long-Covid-Patienten helfen, ihren Geschmackssinn zurückzuerlangen. Verwendete Quellen: rtl.de