„Ich muss echt lachen“: Dagmar Wöhrl amüsiert, dass sich DHDL-Zuschauer über ewig lange Werbepausen aufregen

Von: Linda Rosenberger

Teilen

Gerade läuft die neue Staffel „Die Höhle der Löwen“. Was Fans allerdings daran stört, sind die langen Werbepausen. Investorin Dagmar Wöhrl aber zeigt Humor.

Köln - Seit 2014 schickt Vox kreative Köpfe regelmäßig in die „Höhle der Löwen“ (hier alle News auf der „Höhle der Löwen“-Themenseite). Dort sollen sie bekannte Unternehmer von ihren neu erfundenen Produkten überzeugen und sich im besten Fall einen lukrativen Deal mit ihnen sichern. Doch während sich die Zuschauer des Erfolgsformats vor allem an einem gewaltig stören, bringen sie Investorin Dagmar Wöhrl damit so richtig zum Lachen.

TV-Sendung Die Höhle der Löwen Sender VOX Erstausstrahlung 2014 Staffeln 6

VOX erzielt Quotenerfolge dank „Die Höhle der Löwen“

Egal ob knappe Boxershorts, wie sie Nico Rosberg gerade anprobieren durfte, Pflaumen als Abführmittel oder einfach ein paar leckere Gewürze - Erfinder und Entdecker haben in der „Höhle der Löwen“ schon einiges zu vermarkten versucht. Tatsächlich gelang es einigen von ihnen dabei tatsächlich, einen lukrativen Deal mit einem oder mehreren der Investoren der Fernsehsendung abzuschließen und an ihren Ideen zu verdienen.

Während es für die Kandidaten des Vox-Formats somit darum geht, ihre Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen, tut es ihnen der Sender auf eine gewisse Art und Weise gleich. Denn wie viele andere TV-Shows kommt auch „Die Höhle der Löwen“ nicht ohne ewig lange Werbepausen aus. Genau das aber eckt bei den Fans des Formats an.

Dagmar Wöhrl fand einen Tweet, der sich über die „Höhle der Löwen“-Werbepause beschwerte, offenbar äußerst witzig © Screenshot/Twitter

Die Höhle der Löwen: So vertreiben sich die Fans die Zeit während der Werbepausen

So machte eine Userin auf Twitter ihrem Unmut gerade mit einem witzigen Post Luft. Auf der Social-Media-Plattform schildert sie, was sie so alles Sinnvolles während der Reklame treibt: „Werbepause 1&2: Essen für die Woche vorgekocht, Werbepause 3: Geduscht & Haare gewaschen, für Pause 4 plane ich das Wohnzimmer zu streichen, Pause 5 Mittel gegen Krebs entwickeln“, so der Tweet der VOX-Zuschauerin.

Auf ihre Frage, wie andere die langen Minuten laufender Werbespots nutzen würden, bekommt sie ebenfalls eine Menge spannender Ideen zu lesen: „Bewerbung für die nächste Staffel abschicken“ oder „den Roman für die interaktiven Geschichten schreiben“, sind nur ein paar weitere Beispiele, was es noch so alles zu tun gibt.

„Ich muss echt lachen“: Dagmar Wöhrl amüsiert, dass sich DHDL-Zuschauer über ewig lange Werbepausen aufregen

Doch während die Zuschauer sich - wenngleich im Scherz verpackt - dennoch an den langen Pausen bei „Die Höhle der Löwen“ stören, zeigt sich DHDL-Jurorin Dagmar Wöhrl amüsiert über die kreativen Ideen, wie sich die Fans die Zeit während der langen Werbeblöcke vertreiben. So reagiert auch die Geschäftsfrau auf die User-Tweets und beweist ebenfalls Humor.

„Ich muss echt lachen“, kommentiert Wöhrl die Zuschauerstrategien gegen die Werbepausen-Langeweile. Andererseits könnte man aber auch vermuten, dass die Löwin leicht lachen hat, denn als Teil des Vox-Formats dürfte sie während der Aufzeichnung der Show ja nicht allzu viel von den störenden Unterbrechungen mitbekommen.

Nicht nur die langen Werbeblöcke stören die „Höhle der Löwen“-Fans

Allerdings sind es nicht nur die langen Werbepausen, die dem VOX-Publikum ganz und gar nicht gefallen. Stattdessen haben die Zuschauer auch bereits andere Gründe gefunden, sich aufzuregen. Zuletzt beispielsweise haben manche der „Höhle der Löwen“-Fans bereits gedroht, wegen unsinniger Produkte den Fernseher auszuschalten. Verwendete Quelle: twitter.de