Höhle der Löwen (VOX): Diese Promis treten in der neuen Staffel als Gründer auf

Die „Löwen“ (von links) Carsten Maschmeyer, Dr. Georg Kofler, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel in der 100. Sendung. © Bernd-Michael Maurer/RTL

Am 4. April kehrt „Die Höhle der Löwen“ ins VOX-Programm zurück. In neun Folgen fahren die Investoren wieder die Krallen aus – und es gibt eine neue Gast-Löwin. Wer sie ist, erfahren Sie in diesem Artikel:

Köln - Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich in der 11. Staffel „Die Höhle der Löwen*“ (VOX*) auf zahlreiche Highlights freuen: auf prominente Gründer wie Michael Ballack und Hardrock-Star Axel Rudi Pell, auf zahlreiche tierische Besucher - darunter auch erstmals Schafe sowie auf die jüngsten Gründer der „Die Höhle der Löwen“-Geschichte.

Welche neue Gast-Löwin in der elften Staffel von „Die Höhle der Löwen“ mit dabei ist, verrät fuldaerzeitung.de*.

Am 19. August 2014 zeigte VOX die erste Folge „Die Höhle der Löwen“. Was damals noch zu beweisen galt und heute feststeht: Wirtschaft im Fernsehen kann spannend sein - und unterhaltsam aufbereitet sogar Woche für Woche ein Millionenpublikum begeistern. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.