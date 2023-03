Neuer Investor bei „Höhle der Löwen“ bewarb sich initiativ

Tillmann Schulz ist der Neue im Rudel von „Die Höhle der Löwen“: Den Platz ergatterte sich der Unternehmer initiativ und ist nun jüngster Investor in der beliebten Gründer-Show.

Dortmund – „Liebes DHDL-Team, ich verfolge Ihre Sendung seit der ersten Stunde…“, so schrieb Tillmann Schulz (33) kurzerhand die Produktionsfirma von „Die Höhle der Löwen“ (VOX) an. Der Unternehmer hatte weder eine Ausschreibung gesehen, noch wurde er vom Sender geworben – der 33-Jährige bewarb sich initiativ um einen Platz im Löwen-Rudel. Mit Erfolg, denn ab dem 3. April geht die beliebte Gründer-Show in die 13. Staffel, mit Tillmann Schulz auf einem Löwen-Sessel.

Weil Schulz immer den Traum gehabt habe, mal Teil der Sendung zu sein, bot sich der Dortmunder nun kurzerhand im September 2021 der Produktionsfirma der Show als Investor an, verrät der Unternehmer im Bunte-Interview. „Sechs, acht Wochen habe ich gar nichts gehört, dann wurde ich zum Interview eingeladen“, erklärt Tillmann weiter. Aber wer ist der blonde Neuzugang im Löwen-Team und was macht er?

Tillmann Schulz führt Familienunternehmen in der dritten Generation

Tillmann Schulz ist mit seinen 33 Jahren der bislang jüngste Investor unter den Löwen und in der Start-up-Szene noch ein unbeschriebenes Blatt – aber das soll sich nun ändern. „Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen teilen und die Gründer auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume und Ziele nach besten Kräften unterstützen“, erklärte der Investor im VOX-Interview. Schulz ist nicht nur Geschäftsführer des Familienunternehmens MDS Holding GmbH & Co. KG in der dritten Generation, sondern bringt auch Gründererfahrung mit. Nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Banklehre gründete der Dortmunder 2015 seine eigene Firma: Motido.

Neue Löwen für das Rudel: Janna Ensthaler und Tillman Schulz schließen sich den Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ an. © RTL/Bernd-Michael Maurer

So stellt der Neuzugang im Löwen-Rudel einen guten Partner für Gründer dar, wie er findet. Das Familienunternehmen des Investors hat 19 Tochterfirmen und kann mit starker Expertise aufwarten. „Meine Firma vertreibt Food-Artikel in allen Temperaturbereichen von Tiefkühlung bis Ultrafrische sowie Healthcare-Produkte und Non-Food-Produkte in den internationalen Handel“, erklärt der zweifache Familienvater im Bild-Interview und weiter: „Das ist ein Riesenvorteil für mich gegenüber den anderen Löwen. Insbesondere in Bezug auf die komplexen Logistikwege“.

Wie er bei den Gründern und seinem Löwen-Team ankommt, können wir ab dem 3. April bei VOX verfolgen. Neben Tillmann stößt noch eine weitere Löwin zum Rudel hinzu: Janna Ensthaler (38). Die anderen Investoren sind die altbekannten: Carsten Maschmeyer (63), Dagmar Wöhrl (68), Judith Williams (51), Ralf Dümmel (56) und Nils Glagau (47). Nico Rosberg (37) und Georg Kofler (65) sind nicht mehr dabei.