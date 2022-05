Höhle der Löwen (VOX): Bestellung im Restaurant - Statt Kellner bald Computer?

Bestellung bald ohne Kellner - Ob die Idee hinter „Lampix“ Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Nico Rosberg in „Die Höhle der Löwen“ überzeugen kann? © Bernd Michael Maurer / RTL

In der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ stehen am Montag, 30. Mai, die Zeichen auf Staffelfinale. Passend dazu ist ein Gründerteam aus Kassel (Hessen) vertreten, das mit seiner Erfindung „Lampix“ die Restaurant- und Gastronomiebranche revolutionieren will. Wie das geschehen soll, lesen Sie hier:

Köln - Die Sendung „Höhle der Löwen“ auf VOX ist für die von Gründern präsentierten technische Innovationen und Apps bekannt. Das Gründer-Trio von „Lampix“ aus Kassel (Hessen) bildet da keine Ausnahme: Mit dem „ersten intelligenten Self-Ordering-System“ wollen Mihai Mihai Dumitrescu (40), Julian Meier (32) und Dr. Siwanand Misara (40) die Gastro-Branche revolutionieren - und den Restaurantbesuch „unvergesslich machen“. Wie genau „Lampix“ funktioniert und wie es Kellnern Arbeit abnehmen könnte, weiß fuldaerzeitung.de.

Für die Weiterentwicklung ihres Produkts sowie Vertriebs- und Marketingaktivitäten benötigt das Gründer-Trio 250.000 Euro und bietet dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Ob sich Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Nico Rosberg oder Georg Kofler für ein Investment begeistern lassen? Immerhin beziffern die Kassel Gründer den Unternehmenswert mit ihrem Angebot auf mehr als zwei Millionen Euro.