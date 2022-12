Höhle der Löwen (VOX): Weihnachts-Special mit kompostierbarem Geschenkpapier

Teilen

Die „Löwen“ Carsten Maschmeyer und Judith Williams nehmen die kompostierbaren Geschenkverpackungen von „PÁPYDO“ genau unter die Lupe. © Bernd-Michael Maurer/RTL

Im Weihnachts-Special von „Die Höhle der Löwen“ auf VOX präsentieren zwei Gründerinnen eine nachhaltige Art, Geschenke zu verpacken. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Höhle der Löwen (VOX): Gründerinnen stellen Geschenkpapier aus Wiesengras her

Köln/München - Um die Zeit bis zum Start der 13. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ im Frühjahr 2023 etwas kurzweiliger zu gestalten, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am 12. Dezember das allererste Weihnachts-Special der VOX-Gründershow. Ein Duo aus München will dabei mit einer besonders nachhaltigen Idee punkten. Denn Melusine Bliesener (24) und Katharina Lehmkuhl (24) haben eine gemeinsame Mission: Für Geschenkpapier soll kein Baum mehr gefällt werden.

Aus welchem Material das kompostierbare Geschenkpapier von „PÁPYDO“ besteht, verrät fuldaerzeitung.de.

„Wir Deutschen gehören weltweit zu den Top-Geschenkpapierverbrauchern. Allein zur Weihnachtszeit sind das 8000 Tonnen jedes Jahr. In Geschenkpapier-Rollen ergibt das eine Strecke bis zum Mond“, so Melusine und Katharina ergänzt: „Wir sind in einer globalen Klimakrise und gehen zu verschwenderisch mit begrenzten Ressourcen um.“ Denn in der Regel wird Papier aus dem Rohstoff Holz gewonnen, der um die halbe Welt verschifft wird. Zur Herstellung von Papier braucht es zudem jede Menge Energie, Wasser und Chemie.