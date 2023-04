Höllen-Schmerzen für Robert Geiss bei „Heiler“-Behandlung: Carmen muss Händchen halten

In einer neuen Folge „Die Geissens“ musste Robert Geiss stark sein: Der Unternehmer und Familienvater wurde von einem befreundeten „Heiler“ behandelt und nahm dafür stechende Schmerzen in Kauf.

Saint-Tropez - Familie Geiss lässt sich in ihrer Dokusoap „Die Geissens“ von Kameras in ihrem Alltag begleiten. Am vergangenen Montagabend unterzog sich das Familienoberhaupt Robert Geiss einer schmerzhaften Anwendung, die seine Beschwerden nach einer Verletzung an der Achillessehne lindern sollte.

„Heiler“ Matthias fügt Robert Geiss „Höllen-Schmerzen“ zu

„Heiler“ Matthias, ein Freund der Familie, besuchte Robert und Ehefrau Carmen Geiss (57) in Saint-Tropez und nahm sich dem „Patienten“ an. Der 59-jährige Unternehmer positionierte sich auf einer Liege, während sein Gast mit seinem Heilerstift die eigentlich taub geglaubte Ferse bearbeitete.

„Es ist nicht taub, es ist nicht taub“, entfuhr es Robert Geiss vor Schmerz. Ehefrau Carmen musste ihn anschließend sogar festhalten, damit er auf der Liege bleibt und die Behandlung fortgesetzt werden konnte.

„Glauben versetzt Berge“: Robert Geissens Füße, Rücken und Nacken bearbeitet

„Ich spüre alles. Ernsthaft, es ist wie eine Nadel“, rief der Unternehmer mit schmerzverzerrtem Gesicht. „Tut es so weh?“, fragte seine Frau ungläubig und Robert versicherte ihr erneut sein Leiden. Anschließend musste der TV-Star aufstehen und seinen gleichmäßigen Stand der Beine kontrollieren.

Zudem wurden sein Kopf, sein Rücken und sein Nacken bearbeitet. „Es ist Wahnsinn, was Matthias mit diesem Stift alles machen kann“, schwärmte Carmen Geiss anschließend.

„Glauben versetzt Berge und Carmen glaubt“, witzelte Robert über seine Ehefrau. Er gehe jetzt davon aus, dass er keine Schmerzen mehr habe, zeigte er sich aber auch einigermaßen überzeugt von der „Heilmethode“.

Der Unternehmer und Familienvater wurde von einem befreundeten „Heiler“ behandelt und nahm dafür stechende Schmerzen in Kauf. © RTL2

„Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ wird seit 2011 bei RTLzwei ausgestrahlt und läuft derzeit in der 21. Staffel. Die Familie um Mutter Carmen, Vater Robert und den beiden Töchtern Shania (18) und Davina (19) wird in ihrem Alltag in Monaco, Saint-Tropez und auf Reisen begleitet.

Scherze stehen bei den Geissens praktisch an der Tagesordnung. Als Carmen ihrem Liebsten allerdings ein Glas Wasser ins Gesicht kippt, setzt Robert prompt zur Rache an. Verwendete Quellen: Facebook