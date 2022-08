Hoffnung auf ZDF-Zuschauer: Brennende Leiche an A61 wird Thema bei „Aktenzeichen XY“

Von: Katja Becher

Wer kennt die tote Frau von der A61? © Polizeipräsidium Mainz/dpa/Philipp von Ditfurth; Headline24 Montage

Mainz - Im Juni wird unter einer Autobahnbrücke die verbrannte Leiche einer Frau gefunden. Lesen Sie hier, welche Fragen die Ermittler an die „Aktenzeichen XY“-Zuschauer haben:

Es ist ein schrecklicher Fund, den Zeugen in der Nacht zum 15. Juni an einer Autobahn in Münster-Sarmsheim (Landkreis Mainz-Bingen) machen. Unter einer Autobahnbrücke der A61 liegt die Leiche einer Frau. Besonders grausam: Der Körper der Toten wurde angezündet und brannte noch, als die Feuerwehr am Fundort eintraf. Auch Wochen danach ist die Identität der Frau ungeklärt.

MANNHEIM24 berichtet über weitere Details zu dem Fall – und verrät, die die Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ den Ermittlern der Kripo Mainz helfen können.

Nach dem Fund der Frauenleiche an der A61 hat die Kriminalpolizei Mainz eine Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau durch ein Gewaltverbrechen ums Leben kam, bevor der oder die Täter sie unter der Brücke ablegten und anzündeten. Spezialisten konnten das Gesicht der Frau rekonstruieren. (kab)