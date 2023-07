Hohe Streaming-Zahlen: So viele Zuschauer sahen die DFB-Frauen bei der WM in der Mediathek

Großes Interesse

Bei der Fußball-WM in Down Under feierten die DFB-Frauen einen perfekten Einstand. Auch für das ZDF zahlte sich der Sieg deutlich aus.

Mainz – Seit dem 20. Juli findet in Australien und Neuseeland die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Fernab in Down Under geben die DFB-Frauen um Kapitänin Alexandra Popp (32) bis dato ein exzellentes Bild ab, besiegten Vorrunden-Gegner Marokko am Montag (24. Juli) mit 6:0. Doch nicht nur an dem umjubelten Sieg der Nationalelf war das Interesse der Fußballfans unglaublich hoch.

Abrufvideos zur Frauen-WM bescheren ZDFmediathek tolle Werte: DFB-Sieg besonders gefragt

Lange hatten ARD und ZDF mit der FIFA keine Einigung im WM-Rechteerwerb erzielen können, doch im Juni 2023 stand dann fest: Die Fußball-WM der Frauen wird auch in diesem Jahr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein. Dort darf man sich jetzt schon über einen Teilerfolg freuen, denn das wichtigste Event im internationalen Damenfußball lockt unzählige Interessenten.

Und das nicht nur vor die Fernsehgeräte: Wie ein ZDF-Sprecher auf IPPEN.MEDIA-Anfrage verriet, habe man mit den „Abrufvideos zur FIFA Frauen-WM 2023 in der ZDFmediathek bis zum 26. Juli 2023 insgesamt 1,37 Millionen Views (Sichtungen)“ erzielen können. Der Clip zum „furiosen WM-Auftakt fürs DFB-Team“ war mit 243.000 Aufrufen dabei der erfolgreichste Clip.

Die Kommentatoren der Frauen-WM 2023 im Überblick ARD: Stephanie Baczyk, Christina Graf, Bernd Schmelzer ZDF: Norbert Galeske, Heiko Klasen, Claudia Neumann, Oliver Schmidt, Martin Schneider, Daniel Pinschower

Über 800.000 sehen Sieg der DFB-Frauen in der ZDFmediathek: TV-Ausstrahlung lockt Millionenpublikum

Auch in Sachen Livestreams erzielte man mittels ZDFmediathek einen beachtlichen Millionenerfolg: „Die bislang zehn Livestreams von der FIFA Frauen-WM 2023 erreichten in Summe bisher 1,63 Millionen Views“, hieß es vom Mainzer Sender weiter. Sage und schreibe 828.000 Views erzielten dabei allein die DFB-Frauen mit ihrem Auftaktsieg gegen Marokko. Im ZDF selbst hatten rekordverdächtige 5,61 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 60,4 Prozent) die Partie live mitverfolgt – obwohl diese werktags um 10.30 Uhr deutscher Zeit gelaufen war.

+ Die DFB-Frauen triumphierten nicht nur in ihrem WM-Gruppenspiel gegen Marokko (6:0), sondern bescherten auch dem ZDF gute Quoten im TV und der Mediathek. Dort ist die Frauen-WM in Australien und Neuseeland aktuell sehr gefragt © Wolfgang Maria Weber/Eibner/Imago

Für das kommende Gruppenspiel gegen Kolumbien (30. Juli 2023 um 11.30 Uhr im Ersten) hat man im Zweiten Deutschen Fernsehen sogar den eigentlich festgelegten Sendeplatz des „ZDF-Fernsehgarten“ geändert: Die Sendung mit Andrea Kiewel wird (58) startet am Lerchenberg pünktlich um 12.00 Uhr, wird im ZDF allerdings erst ab 13.30 ausgestrahlt. Doch der Sender musste zuletzt auch Rückschläge verkraften: Eine ZDF-Serie ist schuld daran, dass etliche TV-Zuschauer ab- oder umschalteten. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Presseanfrage an das ZDF, zdf.de, sportschau.de

Rubriklistenbild: © Wolfgang Maria Weber/Eibner/Imago