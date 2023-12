Nach Hofwochen-Abbruch: „Bauer sucht Frau“-Kandidat holt aussortierte Hofdame zurück

Von: Jonas Erbas

Sein erster Anlauf bei „Bauer sucht Frau“ verlief für Dietrich-Max-Helmut erfolglos. Abhilfe soll nun eine Hofdame schaffen, die eigentlich schon aus dem Rennen war.

Elbe-Eisterkreis – Im beschaulichen Brandenburg hat sich Rentner Dietrich-Max-Helmut (69) einen Lebenstraum verwirklicht und ist, nach 40 Jahren als LKW-Fahrer, nun Pferdewirt. Damit sein Glück perfekt ist, fehlt nur noch eine passende Partnerin – die möchte der 69-Jährige bei „Bauer sucht Frau“ finden und hat bereits beim Scheunenfest ein Auge auf Hofdame Susanne (61) geworfen. Doch es will nicht so recht funken.

Jähes Ende bei „Bauer sucht Frau“: Susanne bleibt nur eine halbe Hofwoche

Dabei verstehen sich Dietrich-Max-Helmut und Susanne eigentlich richtig gut. In Folge 8 (vom 12. Dezember) schwindet allerdings jegliche Hoffnung, dass aus den beiden noch ein Paar werden könnte. „Meine Gefühle sind nicht so stark wie seine“, erklärt die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin und fügt an: „Deswegen würde ich gerne das klärende Gespräch zu ihm suchen: Dass ich das nicht glaube, dass ich mit ihm mein Lebensende verbringen möchte.“

Gesagt, getan: Sie habe eine „tolle halbe Hofwoche“ gehabt, beginnt die 61-Jährige zögerlich, außerdem sei Dietrich-Max-Helmut „ein toller Typ“ – doch all das reiche nicht: Auf dem etwas abseits gelegenen Hof fühle sie sich „sehr einsam“, das Landleben selbst sei „nicht das Richtige“ für sie. „Mir fehlt so ein bisschen der Funke“, gesteht Susanne schließlich und beendet ihre „Bauer sucht Frau“-Hofwoche damit vorzeitig. „Ich glaube, jetzt wo ich das so gesagt, sollte ich lieber gehen …“ Zum Abschied gibt es eine letzte Umarmung sowie die Zusicherung, dass der Hobby-Pferdewirt schon noch die Richtige finden werde.

Zweite Chance bei „Bauer sucht Frau“: Dietrich-Max-Helmut holft aussortierte Hofdame zurück

Das lässt sich der Brandenburger nicht zweimal sagen: Wie Inka Bause (55) in ihrer Vorschau zur nächsten Folge (läuft am 18. Dezember um 20:15 auf RTL) offenbart, hat Dietrich-Max-Helmut die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben. Er lädt Marion auf seinen Hof ein – die hatte er zuvor beim Scheunenfest eigentlich schon aussortiert und sich für die inzwischen abgereiste Susanne entschieden. Trotzdem möchte sie dem Landwirt eine zweite Chance geben.

Bei Dietrich-Max-Helmut und Susanne hat es nicht gefunkt. Doch so schnell gibt der „Bauer sucht Frau“-Kandidat nicht auf: In der kommenden Folge empfängt er Marion, die anfangs seine zweite Wahl gewesen ist. © Screenshot/RTL/RTL+/Bauer sucht Frau

Das weiß Dietrich-Max-Helmut durchaus zu schätzen: „Ich habe mich riesig gefreut, dass die Marion noch bereit war, mich zu besuchen“, erwartet der 69-Jährige seine womöglich künftige Herzensdame bereits sehnsüchtig, wie die Vorankündigung zeigt. Eine andere Hofwoche startete indes recht kurios: Weil sein Lamborghini zu klein ist, lässt „Bauer sucht Frau“-Steffen Kathrin am Bahnhof stehen. Verwendete Quellen: „Bauer sucht Frau“ (RTL/RTL+; Staffel 19, Folge 8), rtl.de