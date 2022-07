Premiere bei Florian Silbereisen? Am Freitag erscheint neue Single von Howard Carpendale

Howie-Fans aufgepasst!

+ © dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt & dpa POOL | Guido Kirchner Howard Carpendale singt seine neue Single bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ © dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt & dpa POOL | Guido Kirchner

Howard Carpendale bringt pünktlich zum Wochenende ein neues Lied auf den Markt. Seine Single „Das größte Glück der Welt“ präsentiert der Schlagerstar sehr wahrscheinlich bei der diesjährigen „Schlagerstrandparty“.

Gelsenkirchen – Nach vier langen Jahren ist es endlich wieder soweit: Howard Carpendale (76) bringt eine neue Single auf den Markt! Mit „Das größte Glück der Welt“ hat Howie laut eigener Aussage seine „beste Single seit ‚Hello again!‘“ aufgenommen. Der Song entstammt der Feder des derzeit megaerfolgreichen Schlagerkomponisten Eric Philippi (25), der auch selbst als Sänger und Trompeter aktiv ist. Und wer „Das größte Glück der Welt“ live auf der Bühne erleben will, der sollte am morgigen Samstag (9. Juli) unbedingt den Fernseher einschalten.

Denn Howard Carpendale ist einer der zahlreichen hochkarätigen Gäste bei der diesjährigen „Schlagerstrandparty“ im Amphitheater Gelsenkirchen. Die von Florian Silbereisen (40) moderierte Sendung hat neben dem „Tür an Tür mit Alice“-Interpreten auch andere Schlagergrößen wie Beatrice Egli (34) und Jürgen Drews (77) zu Gast. Der perfekte Ort also, um die Premiere einer neuen Single zu feiern! Wer nicht mehr so lange warten will, der kann „Das größte Glück der Welt“ bereits heute (8. Juli) auf den einschlägigen Streaming-Portalen hören.

Howard Carpendale ist überzeugt davon, dass „Das größte Glück der Welt“ seine beste Single seit langem ist

In einem Pressetext erklärt Howard Carpendale, weshalb „Das größte Glück der Erde“ sein bestes Lied seit „Hello Again!“ sei. „Das liegt daran, dass ich mir für den Feinschliff im Studio monatelang Zeit genommen habe – und jetzt bin ich absolut zufrieden“, teilt er seinen Fans in dem Statement mit, „die Botschaft und der Sound nach der langen Zeit des Wartens auf meinen ersten neuen Song nach über vier Jahren war mir wichtig.“ Mit „Pianoklängen“ und „dezent pulsierenden Beats“ werde ein Gefühl der „Euphorie“ eingefangen, das die „Essenz der neuen Single“ darstelle.

Erst vor kurzem zeichnete Howard Carpendale das Abschlusskonzert seiner „Die Show meines Lebens“-Tournee in Hamburg auf. Der gebürtige Südafrikaner ist also noch immer im Tourmodus und sollte daher für seinen Auftritt bei der „Schlagerstrandparty 2022“ mit Florian Silbereisen bestens gewappnet sein. Wer die Single-Premiere von „Das größte Glück der Welt“ nicht verpassen will, sollte am morgigen Samstag (9. Juli) um 20:15 Uhr in der ARD einschalten!