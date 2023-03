Pannen-Serie bei Konzert: Barbara Schöneberger sabotiert Schlagerstar Howard Carpendale

Von: Lisa Klugmayer

Ein manipulierter Mikrofon-Ständer, eine Playback-Panne und eine wilde Fan-Meute: Barbara Schöneberger versucht bei „Verstehen Sie Spaß“ alles, um Howard Carpendale auf die Palme zu bringen.

Frankfurt – Bei dem letzten Konzert der „Schlagernacht des Jahres“ wollte Howard Carpendale (77) noch einmal alles für seine Fans geben. Doch plötzlich ging alles schief: Sein Mikrofon-Ständer war kaputt, eine wilde Fan-Meute stürmte die Bühne und immer wieder bekommt er Heliumballons ins Gesicht geknallt. Der Schlager-Star ist sichtlich irritiert, doch ganz der Profi singt er immer weiter. Was Howard Carpendale nicht weiß: Barbara Schöneberger (49) steckt dahinter.

Pannen-Auftritt bei „Verstehen Sie Spaß“: Schlagerstar Howard Carpendale an seinen Grenzen

„Heute servieren wir ihm die Panne seines Lebens. Wir haben einiges vorbereitet“, lacht Barbara Schöneberger kurz vor dem Auftritt von Howard Carpendale schadenfroh. Und sie hat nicht zu viel versprochen: Gleich am Anfang verlängert sie das Intro zu „Hello, again“ per Knopfdruck. Der Schlagerstar will losgehen, ist dann aber doch maximal verwirrt, warum das Playback nicht stimmt. Und weil es so schön war, drückt Barbara Schöneberger nochmal den Looping-Knopf. Dann kann Howard Carpendale endlich loslegen.

Doch auch der Mikrofon-Ständer auf der Bühne wurde von Barbara Schöneberger manipuliert und so passt das Mikrofon einfach nicht in den Ständer. Der Schlagerstar probiert es immer und immer wieder, ist sichtlich genervt, gibt aber nicht auf. Die Crew hat schließlich Erbarmen und tauscht den Mikrofon-Ständer aus. Doch dann regnet es plötzlich Konfetti, obwohl das zu diesem Zeitpunkt nicht geplant war und die nächste Überraschung von Barbara Schönberger steht schon hinter der Bühne bereit.

„Schwierige 10 Minuten“: Barbara Schöneberger sabotiert Auftritt von Howard Carpendale

„Lust auf ein paar Fans auf der Bühne? Ich schon! Und zwar Fans mit ungewöhnlich großen Geschenken“, kündigt Barbara Schöneberger an. Plötzlich hält Howard Carpendale einen übergroßen Blumenstrauß in der Hand, bekommt sogar eine Palme im Topf geschenkt. Auch Heliumballons haben einige Fans dabei, die er bei mehreren überschwänglichen Umarmungen immer wieder ins Gesicht geklatscht bekommt.

„Verstehen Sie Spaß": Howard Carpendale bekommt von Fans Ballons, sein Mikrofon-Ständer passt nicht und er wird von einem Konfetti-Regen überrascht

Doch Howard Carpendale lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, als dann aber ein menschengroßer Teddybär plötzlich neben ihm sitzt, verliert auch er die Fassung, lacht und schüttelt resigniert den Kopf. Dann ist sein Auftritt auch schon vorbei und Barbara Schöneberger löst die Situation auf.

Endlich erlöst: Barbara Schöneberger löst die Situation auf. Howard Carpendale ist bei „Verstehen Sie Spaß".

Zurück im ARD-Studio, will Barbara Schöneberger wissen, was ihm während des Pannen-Auftritts durch den Kopf gegangen ist. „Es waren schwierige 10 Minuten“, gibt Howard Carpendale zu. Zuerst dachte er, dass ihm seine Kollegen von der „Schlagernacht des Jahres“ veräppeln. „Ich fands herrlich“, so der Schlagersänger abschließend.

Doch Howard Carpendale war nicht der einzige Promi, der von Barbara Schönebergers Team mächtig hereingelegt wurde. Auch Rhea Harder wurde ordentlich reingelegt – vielleicht etwas zu doll? Denn plötzlich fließen bei dem „Notruf Hafenkante"-Liebling die Tränen.