Hübsche Schlagersängerin bei „Bares für Rares“: Niemand erkennt sie

Von: Lisa Klugmayer

Schlagersängerin Sarah Schiffer möchte eine signierte „Tom und Jerry“-Zeichnung bei „Bares für Rares“ verkaufen. Doch weder Horst Lichter noch die Händler erkennen sie.

Köln – Bei „Bares für Rares“ bekommen vermeintliche Staubfänger eine zweite Chance und werden meist für viel Geld an einen der Antiquitätenhändler verkauft. Ab und zu schauen auch deutsche Promis bei Moderator Horst Lichter (61) vorbei und so war Schlagersängerin Sarah Schiffer (34) am Samstagabend (29.03.2023 - Wiederholung vom 21.01.2023) zu Gast. Doch wie es scheint, sind die „Bares für Rares“-Händler keine Schlagerfans und erkennen sie nicht.

Schlagersängerin Sarah Schiffer bei „Bares für Rares“: Horst Lichter hat keine Ahnung, wer sie ist

Bevor Horst Lichter fragt, was sie denn mitgebracht hat, muss er eine Frage loswerden: „Du kommst mir bekannt vor. Sind wir uns irgendwo, irgendwann mal über den Weg gelaufen?“. Es könne schon sein, dass er ihr Gesicht mal auf einer CD gesehen habe, erklärte die Schlagersängerin dann. Aufmerksame Schlagerfans haben sie natürlich gleich erkannt.

Denn Sarah Schiffer stand schon bei Stefan Mross (47) auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne und war zu Gast bei „Meine Schlagerwelt“ mit Ross Antony (48). Doch diesmal trällert sie nicht ihre Schlagerhits ins Mikrofon, sondern möchte mit ordentlich Gewinn nach Hause gehen. Zum Verkauf steht eine signierte Originalzeichnung aus einem „Tom und Jerry“-Zeichentrickfilm.

Sarah Schiffer verkauft Bild bei „Bares für Rares“: Auch die Händler erkennen sie nicht

Bei dem Objekt von Schlagersängerin Sarah Schiffer handelt es sich um einen Film-Cell, also einer Momentaufnahme aus einem Film, erklärt Experte Detlev Kümmel (55). Da die Zeichnung in einem exzellenten Zustand sei, schätzt sie der „Bares für Rares“-Experte auf rund 600 Euro.

Schlagersängerin Sarah Schiffer möchte eine signierte „Tom und Jerry“-Zeichnung bei „Bares für Rares“ verkaufen. Doch weder Horst Lichter noch die Händler erkennen sie. (Fotomontage) © Facebook/Sarah Schiffer & ZDF/Bares für Rares

Doch bei den Händlern ist die Freude über den Besuch der Schlagersängerin weniger groß, einfach, weil dort keiner weiß, wer Sarah Schiffer ist. Sie scheinen größere Fans von „Tom und Jerry“ zu sein, denn die „Bares für Rares“-Händler lieferten sich einen Bieter-Schlagabtausch. Und so ging Sarah Schiffer statt mit den geschätzten 600 Euro mit satten 1.000 Euro nach Hause. Den Zuschlag bekam Thorsden Schlößner (61).

Apropos „Bares für Rares": Gisela Stock will eine alte Spieluhr zu Geld machen. Diese bekam sie einst von ihrem Mann geschenkt – sehr zu ihrem Leidwesen. Denn die Spieluhr war das „Schlimmstes Geschenk in meinem Leben", wie die rüstige Rentnerin Horst Lichter erklärt. Verwendete Quellen: ZDF/Bares für Rares