Dschungelkönig Filip Pavlovic mit krassen Anschuldigungen nach dem Camp - „Hat mir die Liebe genommen“

Heftige Worte über Tara Tabita

Filip Pavlovic ist der neue Dschungelkönig. Die Freude über seinen „IBES"-Sieg hat eine Ex-Kandidatin nun allerdings deutlich getrübt.

Filip Pavlovic sollte sich über die Dschungelkrone freuen. Doch nach seiner Zeit im RTL-Camp macht ihm eine „IBES“-Kandidatin alles zunichte. Nun rechnet er ab.

Köln - Wenn aus Turteltäubchen Streithähne werden: Während ihrer Zeit in der südafrikanischen Savanne sah anfangs noch vieles danach aus, es könne sich eine zarte Romanze zwischen Filip Pavlovic und Tara Tabitha anbahnen. Dann sollten sich die Dinge aber doch schlagartig anders entwickeln, denn nach dem Ende der Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ haben sich die zwei RTL-Camper außer fiesen Vorwürfen nicht mehr viel zu sagen. Nun meldete sich der amtierende Dschungelkönig erneut mit heftigen Vorwürfen und einer ziemlich harten Abrechnung Tara gegenüber zu Wort.

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“: Filip Pavlovic und Tara Tabitha geraten auch nach dem Nachspiel aneinander

Was ist geschehen zwischen Filip Pavlovic und Tara Tabitha? Oder anders gefragt: Ist überhaupt etwas geschehen? In dieser Frage gehen die Erzählungen ja grundsätzlich auseinander. So behauptet die Österreicherin nach wie vor, es habe mehr als einen kleinen Dschungel-Flirt zwischen Filip und ihr gegeben. So hätte der „IBES“-Sieger schon, als sie im Hotel in Südafrika auf ihren Einzug ins Camp gewartet hätten, den Kontakt zu ihr gesucht. Später habe sie der 28-Jährige sogar auf ihr Zimmer begleitet, wo sich die beiden dann - zumindest laut Tara - auch näher gekommen seien.

Alles nur erfunden behauptet dagegen Filip. Nach dem großen „Dschungelcamp“-Nachspiel wandte sich der nun ein angeblich letzten Mal in seinem Instagram-Livestream zu Wort, um die Dinge ein für alle Mal zu klären. „Für mich möchte ich jetzt einfach nur einen Punkt setzen. Ich will über dieses Thema auch gar nicht mehr reden, weil diese Frau basiert die ganzen Geschichten einfach auf Lügen“, beginnt Filip sein Abschluss-Statement in der Causa Tabitha. Was dann aber folgt, ist eine ziemlich eindeutige Abrechnung des Dschungelkönigs.

Dschungelkönig Filip Pavlovic mit schweren Anschuldigungen gegenüber Tara Tabitha

Seine Erinnerung zeichnet nämlich einen vollkommen anderen Verlauf der Dinge. So behauptet Filip, Tara habe ihn im Hotel in Südafrika an einem scheinbar feucht-fröhlichen Abend dazu aufgefordert, ein paar Tequilas mehr zu trinken, damit sie ihn leichter „abschleppen“ könne. Angeblich hätten das aber „alle“ mitbekommen. Gelungen sei das Tara allerdings nicht, denn Filip will auf ihre Avancen nicht weiter reagiert haben - weder mit Küssen noch anderem. Nun allerdings müsse er sich die ganze Zeit für Sachen rechtfertigen, die nie passiert seien. Genau das bringt den „IBES“-Sieger nun ordentlich auf die Palme: „Sie hat mir den ganzen Spaß, die ganze Liebe, die ganze Erfahrung genommen“, greift er Tara an und begründet seine Vorwürfe wie folgt: „Weil sich keiner mehr für den Menschen Filip und den Dschungel interessiert, sondern nur noch für diese Geschichte, die einfach nicht real ist.“

Was letzten Endes aber wirklich real ist und war, scheint sich wahrscheinlich nie ganz aufklären zu lassen. Vielmehr scheint es, Filip und Tara würden weiterhin vehement behaupten, der jeweils andere lüge. Den Vorwurf der Lüge machten sich im großen „Dschungelcamp“-Nachspiel aber auch zwei andere Promis, deren Zoff ebenfalls erneut zu eskalieren schien. (lros)