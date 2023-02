„Das Nachspiel“: RTL zeigt Sondersendung zum Dschungelcamp um 20.15 Uhr

Von: Fabienne Schimbeno

Teilen

Das Dschungelcamp ging mit dem Wiedersehen am Montag (30. Januar) offiziell zu Ende. Doch RTL hat noch ein Ass im Ärmel: Eine weitere Sondersendung steht an: „Das Nachspiel“ am 12. Februar. Geht es dann auch das Iris-Klein-Gate?

Es war eine nervenaufreibende Staffel: Das Dschungelcamp auf RTL ging mit Ausstrahlung des Wiedersehens am Montag (30. Januar) offiziell zu Ende. Zwölf Stars reisten dieses Jahr in den australischen Dschungel, um sich die Krone und eine Siegprämie von 100.000 Euro zu holen. Am Ende war es Djamila Rowe, die sich den Titel der Dschungelkönigin 2023 sichern konnte.

Dschungelcamp 2023: So spannend waren die letzten Tage

Das Dschungelcamp auf RTL wurde mittlerweile in der 16. Staffel auf RTL ausgestrahlt. Zu den zwölf Promis zählten unter anderem Stars wie Lucas Cordalis, Markus Mörl oder Claudia Effenberg. Die Teilnehmer mussten für insgesamt 17 Tage im australischen Dschungel ausharren, um sich die Krone bzw. den Titel zu holen. Dabei musste ab der zweiten Woche Tag für Tag ein Promi gehen.

Das Dschungelcamp auf RTL strahlte das Wiedersehen bereits am 30. Januar um 20:15 Uhr auf RTL aus. Dabei flogen noch mal ordentlich die Fetzen: Cosimo Citiolo wurde unter anderem beschuldigt, Djamilas Dschungelcamp-Begleitung im Hotel Versace angegriffen zu haben. Der 41-Jährige war außer sich und verließ plötzlich das Baumhaus. Doch es wird noch eine weitere Sendung geben:

Dschungelcamp auf RTL: Bilder zeigen alle Sieger der vergangenen Staffeln Fotostrecke ansehen

Dschungelcamp auf RTL: Sondersendung nach großem Wiedersehen geplant

Wie RTL in seinem Pressebereich zum Dschungelcamp 2023 ankündigt, wird es noch ein „Nachspiel“ beim Dschungelcamp 2023 geben. Dabei kommen die Stars noch einmal alle zusammen, es wird diskutiert, was passiert ist, nachdem die Dschungel-Teilnehmer wieder in Deutschland gelandet sind, gibt es ein Leben nach dem Dschungelcamp? Was machten die luxusentwöhnten Promis zuerst? Die Antworten darauf gibt es beim großen „Nachspiel“ 2023, berichtet MANNHEIM24. Die Sendetermine sind auch schon bekannt, hier im Überblick:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“‚ Sonntag, 12. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf RTL

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“‚ Sonntag, 12. Februar 2023 um 00:00 Uhr auf RTL (Wiederholung)

Das große Nachspiel beim Dschungelcamp: Sondersendung auch auf RTL+ verfügbar

Nach Ausstrahlung der Sendung ist das große Nachspiel vom Dschungelcamp 2023 dann auch auf RTL+ verfügbar. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht klar. Fakt ist aber, dass auch Nutzer, die keinen Premium-Account besitzen, dann auch Zugriff auf die Sendung haben.

Wer das Dschungelcamp-Nachspiel nicht live im TV verfolgen kann, der hat auch die Möglichkeit sich die Sondersendung im RTL+-Livestream anzusehen. Hier ist allerdings ein Premium-Account von Nöten. Zuschauer, die keinen Premium-Account besitzen, können das Dschungelcamp-Nachspiel nicht live im Stream verfolgen. Übrigens wurden auch die Votingergebnisse vom diesjährigen Dschungelcamp-Finale veröffentlicht: So weit lag Djamila im Finale vorne. (fas mit PM)