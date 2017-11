Gift-Spinnen-Ausbruch: Muss das RTL-Dschungelcamp abgesagt werden?

Köln - Fällt das RTL-Dschungelcamp 2018 ins Wasser? Eigentlich sollen im Frühjahr 2018 wieder die Worte „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ aus dem australischen Dschungel ertönen und Millionen Zuschauer vor die heimischen TV-Geräte locken. Der RTL-Quoten-Garant wird nun durch eine tödliche Giftspinne bedroht. Wie die englische Zeitung „The Sun“ berichtet, kämpft das australische Outback mit einer Spinnenplage.

Die australische Trichternetzspinne treibt ihr Unwesen ausgerechnet in dem Dschungel, in welchem auch die deutschen Kandidaten im Frühjahr Quartier beziehen sollten. Es ist unklar, ob die Bewohner im kommenden Jahr überhaupt zu den Dschungel-Prüfungen antreten können. Die Trichternetzspinne, oder auch „Funnel web spider“, ist hochgiftig - ein einziger Biss kann innerhalb von nur 15 Minuten tödlich enden.

+ Die tödliche „Funnel web spider“ - die Trichternetzspinne. © AFP

Eigentlich sollten die englischen Kandidaten in wenigen Tagen in das australische Camp im Dschungel einziehen - doch der Start in Großbritannien ist wegen der Spinnen-Plage in Gefahr. Die Produzenten der Show haben nun Experten engagiert, die dafür sorgen sollen, dass die Spinne verschwindet. RTL hat sich zu den Vorfällen in Australien noch nicht geäußert - anscheinend sehen die Macher bisher keine Gefahr für die deutschen Kandidaten, die Mitte Januar einziehen sollen.