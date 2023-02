„Ich bin geil, auch mit paar Kilos zu viel“: Kurvige Zoey will GNTM gewinnen

Von: Sina Alonso Garcia

Zoey aus Stuttgart will bei „Germany‘s Next Topmodel 2023“ zeigen, dass man sich im eigenen Körper wohlfühlen kann, auch wenn man nicht der Norm entspricht. © Instagram/zoey.saflekou

Früher haderte sie mit ihrem Aussehen, heute fühlt sie sich pudelwohl in ihrem Körper: Zoey aus Stuttgart ist Teil der 18. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ und will als Plus-Size-Model durchstarten.

Stuttgart - Ab dem 16. Februar ist es wieder so weit: Aus dem Fernseher ertönt jeden Donnerstag Heidi Klums berühmt-berüchtigtes „Meeeedchen“, während zahlreiche Nachwuchs-Models ihr Können unter Beweis stellen. Bei „Germany‘s Next Topmodel 2023“ mit am Start ist diesmal auch Zoey aus Stuttgart. Mit ihren Kurven entspricht die Blondine nicht dem klassischen Model-Ideal – fühlt sich aber dennoch pudelwohl in ihrem Körper, berichtet BW24. „Ich bin geil, auch mit ein paar Kilos zu viel“, sagt sie in ihrem Vorstellungs-Video gegenüber Pro7. Wie sie betont, stehe sie für mehr als nur Body Positivity.

Dass die 26-Jährige so selbstbewusst ist, war nicht immer so. Wie sie im Interview berichtet, habe sie fünf Jahre lang in Griechenland gelebt. Dort sei noch die Mentalität weit verbreitet, dass nur große, schlanke Frauen schön seien. „Damals war ich super unsicher“, sagt sie. „Ich dachte, ich sei dick oder weniger wert, weil ich zwei, drei Kilo mehr drauf habe.“ Geändert habe sich ihre Einstellung, als sie angefangen habe, Sport zu treiben. „Durch Kampfsport, MMA und Fitness wurde ich immer stärker“, so die Studentin. „Ich dachte mir immer mehr, ich gefalle mir so.“

Germany‘s Next Topmodel 2023: Curvy Model Zoey kämpft gegen Vorurteile

Bei Germany‘s Next Topmodel freut sich Zoey am meisten auf Shootings, die mit Adrenalin verbunden sind. Mit Spannung erwartet sie auch die verschiedenen Locations, an denen gedreht wird. Ihre Botschaft an die Zuschauer: Auch mal hinter die Fassade eines Menschen schauen und Vorurteile ablegen. „Mädels, die curvy sind, sind nicht nur süß und nett – die sind taff!“, erklärt sie. Wie viel Kilos jemand auf die Waage bringe, sei nicht immer ausschlaggebend für sein Wohlbefinden. „Ganz schlank zu sein heißt ja nicht automatisch, dass man gesund ist. Man kann auch übergewichtig und trotzdem gesund sein, wenn man jeden Tag Sport macht und sich gesund ernährt – so wie ich.“

Mädels, die curvy sind, sind nicht nur süß und nett – die sind taff!

Privat schlägt Zoeys Herz für ihre kleine Chihuahua-Dame Lila, die sie 2020 adoptiert hat. „Ich liebe sie sooo sehr – wie mein leibliches Kind“, schreibt die Stuttgarterin auf Instagram. „Wenn sie nicht schlafen kann, schlafe ich auch nicht, und wenn sie Schmerzen hat, leide ich mit ihr.“ Der Hund zaubere ihr immer ein Lächeln ins Gesicht.

Zoey gibt sich bei GNTM 2023 siegessicher: „Vielleicht werde ich gewinnen, weil ich anders bin“

Die neue Staffel von GNTM beginnt in diesem Jahr direkt mit einer Neuerung. So wurde die erste Folge nicht – wie sonst üblich – in Deutschland gedreht. Stattdessen ging es für die Kandidatinnen direkt nach Los Angeles, wo sie sich in einer Filmstadt beweisen mussten. Ab der kommenden Woche wird sich zeigen, ob Zoey das Zeug zum Topmodel hat. Die Stuttgarterin gibt sich siegessicher: „Ich hab keine Angst, dass man mich sieht. Und vielleicht werde ich deshalb auch gewinnen – weil ich anders bin.“

Als Plus-Size-Model trifft Zoey den Zeitgeist. So wurde GNTM in den vergangenen Jahren zunehmend inklusiver. In der 17. Staffel vor einem Jahr gab es erstmals keine Begrenzungen, was das Alter oder den Körperbau der Kandidatinnen betraf. Auch die nur 1,55 Meter große Kashmira aus Winnenden versuchte ihr Glück als Petite Model und setzte sich gegen zahlreiche Mitbewerberinnen durch. Ob Zoey überzeugen und damit Baden-Württemberg gebührend repräsentieren wird, wird sich bald schon herausstellen. Wer die kurvige Blondine kennenlernen möchte, sollte am Donnerstag (16. Februar), um 20.15 Uhr, bei der ersten GNTM-Folge auf Pro7 einschalten.