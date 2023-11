„Ich geh gleich!“ Bill und Tom Kaulitz werden bei „The Voice“ attackiert

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Bei „The Voice of Germany“ werden Bill und Tom Kaulitz am laufenden Band von ihren Co-Juroren herausgefordert. Irgendwann reicht es Bill. Erfahren Sie hier mehr.

„The Voice of Germany“ läuft seit über zehn Jahren im Fernsehen und gehört jedes Jahr zu den TV-Highlights von Millionen von Zuschauern. Nicht nur die Jury ist dieses Jahr neu: Dieses Jahr treten die Teams zum ersten Mal in den sogenannten „Teamfights“ gegeneinander an. Am Ende entscheidet dann das Publikum, wer weiter kommt.

MANNHEIM24 weiß, wieso diese Regeländerung Bill Kaulitz auf die Palme bringt.

Bill und Tom Kaulitz sind nicht nur Juroren bei „The Voice of Germany“, sondern seit zwei Jahren auch erfolgreiche Podcaster. „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts. In den Folgen geben die Brüder Geschichten aus ihrem Privatleben preis und philosophieren unter anderem über Trash-TV-Formate und Fußballspiele. (sks)