„Kann Wanzen riechen“: GNTM-Kandidatin Luca verrät ihr kurioses Geheimnis

Von: Jennifer Kuhn

GNTM-Kandidatin Luca kann Wanzen riechen © IMAGO / blickwinkel / Screenshot/instagram.com/luca.gntm22.official

Die „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatinnen kämpfen sich Runde um Runde - sie wollen sich den Gewinnerinnen-Titel der 17. Staffel holen. Aber auch ihre Fans möchten nach einer Zeit wissen, was die GNTM-Anwärterinnen so privat treiben. So gab es ein kurioses Geheimnis von Luca.

Los Angeles - Sie shooten, gehen zu Castings, lassen sich für Werbedeals filmen und bauen sich eine immer größere Instagram-Community auf. Die GNTM-Kandidatinnen geben auf den Social-Media-Plattformen immer wieder private Einblicke in ihr Leben. Somit ist verständlich, dass ihre Fans von Mal zu Mal immer mehr über die angehenden Topmodels wissen wollen.

GNT-Kandidatinnen auf Instagram: Zwei Lügen eine Wahrheit

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show gibt es immer wieder Ratespiele für die Follower. Diesmal mussten sie zwischen zwei Lügen und einer Wahrheit herausfinden, welche Aussage wirklich hier stimmt.

GNTM-Kandidatin Luca in der Instagram-Story von „Germany‘s Next Topmodel“ © Screenshot/instagram.com/stories/germanysnexttopmodel

Bei GNTM-Kandidatin Inka stand zur Auswahl, ob die 19-Jährige mal in einem Club gearbeitet hat, noch nie in einem Club war - oder schon mal in einem rausgeflogen ist. Die letzte Antwort ist richtig: Inka ist schon einmal aus einem Club geflogen.

GNTM-Kandidatin Luca verrät kurioses Geheimnis: „Ich kann Wanzen riechen“

Und auch Luca verriet ein kurioses Geheimnis über sich - wenn es nicht sogar schon ein Talent ist: „Luca kann Wanzen riechen“ lautete die richtige Antwort auf das Ratespiel. Bitte was? So könnte die GNTM-Kandidatin es doch glatt bei „Wetten, dass...“ versuchen, falls es mit dem Sieg bei „Germany‘s Next Topmodel“ nicht klappen sollte.

Ein ausführliches Video zu ihrer Aussage gibt es zwar noch nicht - ihre Fans dürfen aber gespannt sein. Auch Violas Fans waren ein wenig überrascht, als sie sich in ihrer Instagram-Story mit einem neuen Look zeigte. Verwendete Quellen: instagram.com/germanysnexttopmodel/?hl=de