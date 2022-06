„Ich könnte rausfliegen“: Andrea Kiewel muss hartnäckigen ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer abwimmeln

Von: Claire Weiss

Andrea Kiewel versucht den Zuschauer abzuwimmeln. Die Situation ist ihr sichtlich unangenehm © Screenhsot/ZDF

Im ZDF-Fernsehgarten sucht Andrea Kiewel einen Freiwilligen, der sich live im TV eine Glatze rasieren lässt. Was sie nicht ahnt: Der Zuschauer, der sich meldet, ist nicht nur alkoholisiert, sondern auch ganz schön hartnäckig. Die restliche Sendung wird sie ihn kaum los.

Eigentlich hat Andrea Kiewel schon längst mit ihrem Gast abgeschlossen, sie will im Programm weitermachen. Doch John Paul Freeman - so nennt sich der Zuschauer - lässt sich einfach nicht abwimmeln. Anstatt an seinem Platz zu sitzen, lungert er im Open-Air-Studio herum und wartet auf die Kiwi, er hat im ZDF-Fernsehgarten (alle News auf der Themenseite) scheinbar noch etwas zu sagen.

Alkoholisierter Zuschauer weicht nicht von Andrea Kiewels Seite

„Was ist denn da los? Ist das hier versteckte Kamera?“, will die Moderatorin wissen, als sie ihn entdeckt. „Du kannst mich einfach ausreden lassen, dann kann ich sagen, was ich will“, schlägt John Paul Freeman vor. Daraufhin beginnt er zusammenhangslos zu plaudern. Er macht einem anderen Gast ein Kompliment zu seinem Outfit, spricht darüber, wie hart die Corona-Zeit war und rät den Menschen im Studio, dass sie einfach sie selbst sein sollen.

Dann kommt er ins Stottern. „Ich war nicht drauf vorbereitet, hier eine Rede zu halten“, meint er. Und Andrea Kiewel (ZDF-Fernsehgarten: Alle Sendetermine 2022) wittert ihre Chance, zu entkommen. „Sollst du auch nicht!“, entgegnet sie und läuft einige Schritte von ihm weg. Doch John Paul Freeman lässt sich so schnell nicht abwimmeln und läuft ihr einfach hinterher.

ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer bringt Andrea Kiewel in ein Dilemma

„Schau, da ist dein Platz“, versucht es die Moderatorin. Doch John Paul will „noch eine Sache sagen“. „Du bringst mich jetzt in eine Situation, die ist ein bisschen schwierig“, entgegnet Kiwi, „Du könntest dich um Kopf und Kragen reden und ich könnte rausfliegen!“ Doch der Zuschauer lässt nicht locker. Klipp und klar sagt die 56-Jährige: „Ich entscheide das jetzt: Ne!“

Links sieht man, wie der ZDF-Fernsehgarten abgeführt wird © Screenshot/ZDF

Wieder legt sie einige Meter zwischen sich und den Gast. Und diesmal sieht man im Hintergrund, wie John Paul von einem Security-Angestellten weggeführt wird. Zuvor war es bereits zu einer lustigen Situation zwischen Andrea Kiewel und dem ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer gekommen. „Ich knall dir gleich eine!“, hatte die Moderatorin gedroht. Verwendete Quellen: ZDF/Mediathek