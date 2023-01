„Ich mag sie auch nicht“: Danni Büchner teilt nach Fremdgeh-Skandal gegen Iris Klein aus

Von: Lukas Einkammerer

Während der 16. Dschungelcamp-Staffel geht es nicht nur im Busch wild zu. Iris Klein beschuldigt ihren Mann Peter, mit einer Campbegleitung fremdgegangen zu sein. Danni Büchner hat dazu eine klare Meinung.

Murwillumbah, Australien – Es ist endlich wieder Dschungelcamp-Saison! Seit dem 13. Januar zeigt RTL täglich neue Einblicke in den hektischen und anstrengenden Alltag im australischen Busch – für das bisher größte Drama der Staffel sorgen dabei aber Angehörige der Promigäste: Iris Klein (55) wirft ihrem Mann Peter, der als Begleitung von ihrem Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) mit ihm an die australische Gold Coast gereist ist, öffentlich vor, sie betrogen zu haben.

Während ihr Liebster dem Sohn von Ex-Dschungelcamp-Sieger Costa Cordalis (†75) bei seinem Busch-Abenteuer zur Seite steht, meldet sich Iris Klein bei ihren Instagram-Followern, kocht förmlich vor Wut und wirft Peter eiskalt eine Affäre vor. Ihr Herzensmann, mit dem sie seit mehr als 15 Jahren glücklich verheiratet ist, soll sie bei seinem Australien-Aufenthalt mit einer anderen Frau betrogen haben – nämlich mit Yvonne Woelke (41), der Dschungelcamp-Begleitung von Djamila Rowe (55).

Was genau vorgefallen ist, kann so niemand sagen, doch Yvonne wehrt sich gegen die Gerüchte und auch Peter Klein streitet die Vorwürfe von Iris unter Tränen ab und beteuert seine Liebe.

Im Dschungelcamp, wo Tessa Bergmeier (33) und Cecilia Asoro (26) mit ihrem ständigen Gezanke für viel Drama sorgen, weiß noch niemand von den Schlagzeilen, für die die Mutter von Daniela Katzenberger (36) mit ihren drastischen Vorwürfen derzeit sorgt. In der Dschungel-Aftershow „Die Stunde danach“ ist der Eklat hingegen Gesprächsthema Nummer eins und von Olivia Jones‘ (53) Stargästen verliert vor allem Danni Büchner (44) dazu einige scharfe Worte.

„Was ich ganz schwierig finde – und ich spreche aus eigener Erfahrung – ist dieser Öffentlichkeitsquatsch“, wettert der „Goodbye Deutschland“-Star, „Wir reden hier von erwachsenen Menschen, die beide über 50 sind, das muss doch nicht die ganze Welt mitkriegen.“ Ein Thema wie Peters vermeintliche Affäre so ungefiltert mit allen Fans der Kleins zu teilen – für die Witwe von Jens Büchner (†49) ein absolutes No-Go: „Jeder gibt seinen Senf dazu und jeder weiß es besser.“

Wird das „Dschungelcamp“ wirklich im Urwald gefilmt?

Seitdem am 09. Januar 2004 die erste Dschungelcamp-Folge über die Bildschirme flackerte, wurde dem Sender oft vorgeworfen, dass das Format gar nicht in einem richtigen Urwald gefilmt wird. Zwar wirkt es im Fernsehen tatsächlich so, als würden die streitlustigen Promis im Schatten von Palmen sitzen, dutzende Kilometer entfernt von der Zivilisation, ganz so extrem geht es aber nicht zu. Denn „Ich bin ein Star“ wird auf einer Farm nahe der Stadt Murwillumbah gedreht, die in der australischen Regio New South Wales liegt. Auch die internationalen Versionen der Show, wie das britische „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, nutzen das Gelände. Tiefster Dschungel ist es also nicht, ein TV-Set mit Kunstbäumen aber auch nicht.

