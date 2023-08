Familien-Planung: So stehen Anna-Carina Woitschack und ihr Freund Daniel zum Thema Baby

Von: Diane Kofer

Nach der Trennung von Stefan Mross ist Anna-Carina Woitschack wieder vergeben. Mit Daniel Böhm denkt sie schon an die Zukunft. Auch an Kinder?

Kamern – Hinter Anna-Carina Woitschack (30) liegt eine turbulente Zeit: Ende 2022 trennte sich die Sängerin von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47), der kurze Zeit später die Beziehung mit ihrer einst guten Freundin Eva Luginger (35) bekannt gab. Mittlerweile ist aber auch die frühere DSDS-Teilnehmerin wieder glücklich vergeben: Ihr Partner heißt Daniel Böhm. Aber wie ernst ist es den beiden schon miteinander? Denken sie daran, eine eigene Familie zu gründen?

Bereit für Kinder? Das sagt Anna-Carina Woitschack zur Familien-Planung mit ihrem Daniel

In dem ARD-Magazin Brisant schwärmte die 30-Jährige jetzt in den höchsten Tönen von dem Österreicher und ihrer Beziehung. Obwohl er es bevorzugt, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen und sich zurückzuhalten, unterstütze er Anna-Maria Woitschack immer – sei immer für sie da. „Ich denke, das ist so ein bisschen das Geheimrezept“, erklärte sie. Wenn sie an ihren Freund denkt, habe sie mehr als nur Schmetterlinge im Bauch.

Da ist es auch kein Wunder, dass die Musikerin schon an eine gemeinsame Zukunft denkt. Auch Nachwuchs kann sie sich durchaus vorstellen. „Ich liebe Kinder natürlich, ich bin von Beruf Puppenspielerin“, stellte sie klar. Einen genauen Plan, wann Anna-Carina Woitschack und Daniel die Familiengründung in Angriff nehmen, gibt es allerdings noch nicht. Das Schlager-Sternchen verriet nur so viel: „Wenn es so weit ist, wird die breite Masse es früher oder später mitbekommen.“

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Ehemaliges Traumpaar der Schlagerwelt Sechs Jahre lang waren Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross ein Paar. Über den konkreten Trennungsgrund hielten sich die beiden bisher bedeckt. Im Mai 2023 deutete die Sängerin im SWR4-Podcast jedoch an, dass es ein schleichender Prozess war: „Wir waren sechs Jahre zusammen. Davon echt die meiste Zeit 24 Stunden, da wir auch gemeinsam gearbeitet haben. Das ist dann eine ganz besondere Bindung gewesen. Im letzten Jahr, irgendwann im Sommer, fing es dann an, dass man sich noch mehr dazu entschlossen hat, dass es doch nicht mehr funktioniert.“

Keine Angst vor Kritik: Anna-Carina Woitschack zieht ihr Ding durch

Auch wenn ihr Liebesleben immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit steht – und sie nach ihrem Ehe-Aus mit Stefan Mross auch ordentlich einstecken musste, sieht Anna-Carina Woitschack positiv nach vorne. Sie macht sich nichts daraus, dass Menschen über sie urteilen. „Ich glaube, wenn man seine Liebe zelebriert, wenn man das öffentlich macht, dann gucken die Menschen hin, dann wird es für und wider geben. Und wenn man sich trennt, gibt es das Gleiche“, gab sie sich in dem Interview gelassen.

Anna-Carina Woitschack und ihr Freund Daniel Böhm denken an eine gemeinsame Zukunft, zu der auch Kinder gehören. © Imago/ Andreas Weihs/ Instagram/ anna.carina.woitschack (Fotomontage)

Mit ihrem Ex-Mann hat die Puppenspielerin allerdings kaum noch zu tun, wie sie dem Berliner Kurier verriet. Zwar steht den beiden noch ein gemeinsamer Auftritt im September bevor – abgesehen davon herrscht aber Funkstille: „Das hat sich im letzten Jahr einfach erübrigt.“ Auch über ihren Kontakt zu Eva Luginger sprach Anna-Carina Woitschack zuletzt. Verwendete Quellen: Brisant/ ARD, Berliner Kurier