„Let‘s Dance“: Anna Ermakovas neuer Partner wollte nicht mit ihr tanzen

Eigentlich hatte Christian Polanc noch vor Start der aktuellen „Let’s Dance“-Staffel geäußert, nicht mit Anna Ermakova tanzen zu wollen. Doch jetzt sind sie überraschend ein Paar.

„Let's Dance" auf RTL: Das ist Spaß, Spannung, aber vor allem jede Menge Tanz. Am Freitag (24. März) wurde bei der Show bekannt gegeben, dass die Paare getauscht werden. Christian Polanc tanzt ab sofort mit Anna Ermakova. Na ja, gut. Für Show 6 zumindest. Aber eigentlich hatte Christian mal gesagt, dass er nicht mit Anna tanzen wolle?

„Let‘s Dance“ auf RTL: Christian Polanc wollte nicht mit Anna Ermakova tanzen

Riesen-Überraschung am Freitag (24. März) bei „Let's Dance": Völlig unerwartet verkünden Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, dass die Paare in Show 6 getauscht werden. Das heißt, jeder Star bekommt einen neuen Tanzpartner zugewiesen. Die neuen „Let's Dance"-Paare stehen auch schon fest. Doch Christian Polanc hatte noch vor der Show Bedenken:

Bevor es mit „Let’s Dance“ losging, äußerte er, dass er nicht mit Anna Ermakova tanzen möchte. Die ist jetzt aber seine neue Partnerin. Christian Polanc hatte noch vor der Show geäußert, dass er sich Anna nicht als Tanzpartnerin vorstellen könne, da er eher „zur kleineren Fraktion“ gehöre. „Ich glaub’, die ist ohne Stöckelschuhe schon ein ganzes Stück größer als ich“, meinte er damals in einem Livestream auf Instagram.

Partnertausch bei „Let‘s Dance“: Christian Polanc muss mit Anna Ermakova ran – so läuft‘s

Partnertausch bei „Let's Dance": Christian Polanc muss mit Anna Ermakova ran – so läuft's

Aber wie läuft es denn gerade bei den beiden „Let's Dance"-Teilnehmerin, die jetzt einfach so mir nichts, dir nichts zusammengewürfelt worden sind?

Anna Ermakova postet auf Instagram, dass bereits das nächste Training mit Christian Polanc ansteht. Darin erzählt sie, dass der Tanzstil, der diese Woche ansteht, ihr schwerfällt. „Ich verstehe nicht, aber ich hoffe, es geht gut“, meint sie, „Christian ist ein super Tänzer“. Der 44-Jährige hatte sogar eine Überraschung für Anna Ermakova!

Christian Polanc und Anna Ermakova tanzen bei „Let‘s Dance“ – „Frühstücksbox gemacht“

„Ich habe heute Morgen das Frühstück verschlafen“, erzählt Anna, „also hat Christian mir eine Frühstücksbox gemacht“. Zuckersüß, oder? Im Anschluss postet Anna Ermakova dann auch noch das Frühstück, dass Christian ihr zusammengestellt hat: Ein Croissant, Nutella, eine Banane und ein Schinken-Käse-Sandwich. Liebevoll, oder?

+ Anna Ermakova bekommt von Christian Polanc Frühstück gebracht – das berichtet die „Let‘s Dance“-Teilnehmerin auf Instagram. (Fotomontage) © Screenshots Instagram/annaermakova1/Montage HEADLINE24

Am Freitag (31. März) steht bereits die nächste Show für die „Let's Dance"-Teilnehmer an. Am Freitag (24. März) holte Anna Ermakova 30 Punkte für ihren Quickstep bei „Let's Dance"! Alle Folgen auch auf RTL+.

