„Bauer sucht Frau“-Star Denise Munding benennt ihre Tochter nach Kuhrasse

Von: Lukas Einkammerer

Die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Denise Munding und ihr Verlobter Nils sind seit November 2022 stolze Eltern. Der Name ihrer Tochter hat einen eher ungewöhnlichen Ursprung.

Bad Driburg – Schon seit 2005 begleitet „Bauer sucht Frau“ einsame Landwirte und Landwirtinnen bei ihrer Suche nach der großen Liebe. Auch wenn nicht alle der im Fernsehen zusammengeführten Pärchen für immer zusammen bleiben, hat es in dem RTL-Kuppelformat schon viele große Romanzen gegeben. Denise Munding (34) fand 2020 in Nils Dwortzak (27) den Mann fürs Leben und seit November 2022 sind die beiden Eltern einer Tochter – die passenderweise nach einer Kuhrasse benannt worden ist.

Besonderer Kindername: Baby von „Bauer sucht Frau“-Star Denise Munding heißt wie eine Kuhrasse

Denise Munding und Nils verbindet eine besondere Liebesgeschichte: Im Winter 2020 suchte die Bio-Bäuerin an der Seite von neun anderen Landwirten nach dem Mann, der ihr Herz höher schlagen lässt – was auf den ersten Anhieb nicht ihr heutiger Verlobter war. Nils flog noch vor der Hofwoche aus der Sendung und erst nach den Dreharbeiten funkte es zwischen den beiden so richtig. Heute sind die beiden aber ein echtes Traumpaar und ihre Tochter krönte im November 2022 ihr Glück.

Die Geburt der Kleinen verkündete Denise Munding, die bereits Mutter eines Sohns ist, am 10. November 2022 mit einem berührenden Instagram-Posting, Anfang Februar gab sie dann stolz bekannt, dass der Nachwuchs auf den Namen Jersey hört. Eine ungewöhnliche Wahl mit einem ebenso ungewöhnlichen Hintergrund, denn wie Denise und Nils im Interview mit RTL erklären, leitet sich „Jersey“ von der Lieblingskuhrasse des TV-Traumpaares her – den Jersey-Rindern, die von der gleichnamigen britischen Insel stammen.

„Passt wie die Faust aufs Auge“: „Bauer sucht Frau“-Star Denise Munding erklärt Name von Baby Jersey

Hinter dem ausgefallenen Namen ihrer Tochter steckt weitaus mehr als nur eine Hommage an ihren Berufsalltag auf dem Bauernhof – Denise und Nils verbinden damit ein paar einzigartige Eigenschaften. „Jerseys sind eigentlich auch immer sehr aufgewacht, neugierig, das hat gepasst wie die Faust aufs Auge“, schwärmt die gebürtige Nordrhein-Westfalin und ihr Verlobter erklärt: „Wenn Jersey mal fragt, wo ihr Name herkommt, dann werde ich ihr das genauso erzählen.“

Im November 2022 wurden „Bauer sucht Frau“-Star Denise Munding und ihr Verlobter Nils Eltern der kleinen Jersey. Der Name ihres Babys stammt überraschenderweise von ihrer Lieblingskuhrasse. © Screenshot/Instagram/denise_munding (Fotomontage)

Auch sonst strahlen die jungen Eltern bis über beide Ohren: „Jersey ist einfach einzigartig. Sie ist zu jedem Menschen freundlich, sie fängt bei keinem das Heulen an, (…) sie ist so unkompliziert einfach“, freut sich Denise. Ihre ehemaligen Schützlinge so verliebt und glücklich zu sehen, dürfte „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause (54) bestimmt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auch Schäfer Heinrich schwebt derzeit auf Wolke Sieben, denn der „Bauer sucht Frau“-Star datet einen 26 Jahre jüngeren Fan. Verwendete Quellen: rtl.de, Instagram/denise_munding