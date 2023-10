„Ums Überleben gekämpft“: Danni Büchner stellt sich ihrer traumatischen Vergangenheit

Von: Samantha Matheiowetz

Bei „Goodbye Deutschland“ stattet Danni Büchner ihrer alten Heimat Delmenhorst einen Besuch ab. Als sie vor ihrem früheren Wohnhaus steht, kommen Erinnerungen hoch, die ihr die Luft abschnüren.

Delmenhorst – Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner (45) lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern auf Mallorca. In der Folge „Reise in die Vergangenheit“ (VOX, 23.10.2023) steht ein Heimatbesuch im deutschen Delmenhorst an, der sowohl den Realitystar als auch ihre Kinder nervös macht. Danni Büchner konfrontiert sich dort mit ihrer dunklen Vergangenheit.

„Es kam auch schon mal der Gerichtsvollzieher“: Danni Büchner musste sich durchkämpfen

In Deutschland angekommen, besucht Danni Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna (beide 6), Tochter Jada (18) und Mutter Rosi das Weserstadion in Bremen. Dort habe die Witwe von Jens Büchner (†49) vor ihrer Auswanderung für 7 Euro die Stunde gejobbt. Das Fußballstadion ist erst der Anfang ihrer Reise in die Vergangenheit. Die gelernte Friseurin erinnert sich: „Ich habe wirklich jeden Job gemacht. [...] Überall wo ich dachte: ‚Ich kann da einen Euro machen‘, da habe ich gearbeitet. Der finanzielle Druck war hoch. Ich kann es ja offen sagen: Es kam auch schon mal der Gerichtsvollzieher.“ Danach fährt die Familie zu ihrer alten Wohnung in Delmenhorst.

Dort hat Danni Büchner mit ihren drei Kindern aus erster Ehe bis zu ihrer Auswanderung gelebt. In diesem Haus habe sie durch ihren damaligen Freund psychische sowie körperliche Gewalt erlebt. „Vor Jens ging es mir sehr, sehr schlecht in Delmenhorst“, gesteht die „Goodbye Deutschland!“-Bekanntheit. Es gab einen Zeitpunkt, da war sie sich sicher: „Ich überlebe den nächsten Tag nicht.“

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders. (Quelle: VOX)

„Ich wollte immer raus aus diesem Leben“: Danni Büchner gab ihren Kindern ein Versprechen

Auch Tochter Jada schaudert es, als sie vor dem Haus stehen: „Wir [...] haben Sachen gesehen, die halt normale Kinder glaube ich nicht so sehen möchten von ihrer Mutter.“ Danni Büchner erinnert sich: „Ich habe da ums Überleben gekämpft. Und manchmal nicht nur finanziell, sondern auch emotional.“ Sie habe ihren Kindern das Versprechen gegeben, dass sich ihr gemeinsames Leben ändern würde, bevor sie 40 Jahre alt würde. Und tatsächlich konnte sie dieses Versprechen halten: Mit 37 Jahren lernte sie den Ballermann-Sänger Jens Büchner auf einem Stadtfest kennen. Sie verliebten sich und wanderten mit den Kindern nach Mallorca aus.

Dieses Wiedersehen ruft schlechte Erinnerungen bei Danni Büchner hervor. © Screenshots/VOX/RTL+/Goodbye Deutschland! Die Auswanderer/Folge 31

Vor dem Haus beendet die Fünffach-Mutter abrupt das Gespräch: „Es schnürt mir die Luft zu, ich kann hier nicht bleiben.“ Für diesen Ort hat sie nicht mehr als die Worte „Auf nimmer Wiedersehen“ übrig. Mit ihrem Besuch in Delmenhorst stellt sich Danni Büchner außerdem ihrer traurigen Kindheit. Verwendete Quellen: VOX/RTL+/Goodbye Deutschland! Die Auswanderer/Folge 31