„Wie eine ausgestorbene Ikea-Kantine“: „Das perfekte Dinner“-Zuschauer zerreißen Kreuzfahrt-Woche

Von: Lukas Einkammerer

Diese Woche findet „Das perfekte Dinner“ auf einem Kreuzfahrtschiff statt. Den Zuschauern geht das Ganze aber gehörig gegen den Strich.

Southampton – Für die neue Woche hat sich VOX bei „Das perfekte Dinner“ etwas Besonderes überlegt. Denn die fünf Hobbyköche müssen statt in der heimischen Küche ihr kulinarisches Können in der Luxus-Kombüse eines Kreuzfahrtschiffs unter Beweis stellen. Bei den Zuschauern fällt dieses Format aber gnadenlos durch – vor allem, weil gerade erst das Nachhaltigkeit-Special lief.

„Verlogen“: Zuschauer wütend wegen Kreuzfahrtschiff-Woche bei „Das perfekte Dinner“

Den Anfang macht bei „Das perfekte Dinner“ am Montag (6. November) Mark, der seine Gäste mit einem aufwändigen Menü bestehend aus Fish ‘n‘ Chips, Boeuf Bourguignon und Eierlikörpralinen beeindrucken möchte. Ganz geht seine Rechnung aber leider nicht auf: Die knallharten Konkurrenten befinden sein Vorhaben am Ende des Abends als zu ambitioniert und halten sich bei der Punktevergabe deshalb zurück.

Auch die Zuschauer reagieren kritisch auf die neue Folge von „Das perfekte Dinner“ – allerdings nicht unbedingt wegen Marks Leistung am Herd. Denn die Tatsache, dass vor gerade einmal drei Wochen das große Nachhaltigkeit-Special lief und jetzt plötzlich auf einem Kreuzfahrtschiff gedreht wird, sorgt für wütende Stimmen im Netz. „Aida-Kreuzfahrt-Version? Ernsthaft? Und das zwei Wochen oder so nach der Nachhaltigkeitswoche“, schimpft ein Fan bei X (vormals Twitter), „Ziemlich verlogen“, befindet ein anderer.

Das Konzept von „Das perfekte Dinner“ Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren wird. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke. Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime. Quelle: Vox

„Grauenvolle Location“: Schiff-Special fällt bei „Das perfekte Dinner“-Zuschauern durch

Auch sonst hält sich die Begeisterung der „Das perfekte Dinner“-Zuschauer in Grenzen. „Nicht geschenkt würde ich auf so einen Kahn gehen“, lästert eine X-Nutzerin, „Wieso steht eigentlich nicht oben in der Ecke Dauerwerbesendung?“, wundert sich ein anderer. Ein Fan fällt derweil ein vernichtendes Fazit: „Eine grauenvolle Location für ein Dinner. Hat soviel Charme wie eine ausgestorbene Ikea-Kantine.“

Diese Woche findet „Das perfekte Dinner“ auf einem Kreuzfahrtschiff statt – was viele Zuschauer sehr stört. © Screenshot/RTL+/Das perfekte Dinner/Folge vom 6. November 2023 (Fotomontage)

Auch vergangene Woche hatten die Zuschauer bei „Das perfekte Dinner“ wieder einiges zu melden – und deckten ganz nebenbei einen vermeintlichen Betrug am Set der Show auf. Verwendete Quellen: RTL+/Das perfekte Dinner/Folge vom 6. November 2023; VOX