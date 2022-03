DSDS: Ilse DeLange zückt am Samstag ihre goldene CD

Teilen

Ilse DeLange vergibt ihre goldene CD © RTL / Stefan Gregorowius

Am kommenden Samstag wird die 9. Folge von DSDS ausgestrahlt. Ilse DeLange vergibt darin sehr gerührt ihre goldene CD.

Ilse DeLange gibt am Samstag einem der Kandidaten ihre Goldene CD. Die vorletzte Folge der Catsingshow wird am 5. März um 20:15 bei RTL ausgestrahlt und ein ganz besonderes Highlight steht bevor. Eines der Gesangs-Talente bekommt die Goldene CD von Jury-Mitglied und Sängerin Ilse DeLange. Zusammen mit Florian Silbereisen und Toby Gad bewertet sie das Können von verschiedensten Nachwuchs-Sängern.

Doch wer bekommt die Goldene CD?

Es gibt einige Kandidaten, die möglicherweise die Goldene CD bekommen könnten. So tritt unter anderem der Kölner Pascal Stenzel (28) an. Er ist Motivationscoach und versucht in allem immer etwas positives zu sehen. Diese gute Laune nimmt er auch in das Casting mit. Aber auch Saran Sangare (29) ist eine würdige Kandidatin. Sie ist Tochter einer Türkin und ihr Vater kommt ursprünglich aus Guinea. Die Kölnerin ist hilfsbereit und singt sehr eindrucksvoll.

Ilse DeLange hat Tränen in den Augen

Doch auch die Würzburgerin Lisandra Estevez Gonzalez (23) kommt für die Goldene CD in Frage. Sie macht eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und ist besonders stolz auf ihr Rhythmusgefühl. Sie singt für ihr Leben gerne Schlager. Und auch viele weitere Kandidaten könnten eventuell die Goldene CD bekommen. Die Fans sind schon gespannt, wer es schafft Ilse DeLange derart emotional zu packen. So heißt es in einem Teaser von RTL: „Viele Kandidaten. Doch wer berührt Ilse DeLanges Herz?“