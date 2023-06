Im Dirndl: Heidi Klum zeigt erste Bilder vom „Die Bergretter“-Dreh

Von: Volker Reinert

Topmodel Heidi Klum kürte erst vor rund einer Woche die 18. „Germany‘s next Topmodel“-Gewinnerin Vivien Blotzki in Köln. Nach Ende der Dreharbeiten ging es für Klum, ihren Ehemann Tom Kaulitz und ihre Kinder direkt weiter nach Österreich ans „Die Bergretter“-Set.

Schladming-Dachstein - Heidi Klum (50) erholte sich nach dem Finale von GNTM nur kurz. Nach einer kleinen Pause in den Bergen samt Knödel essen und Kühe melken, stand Heidi Klum erneut vor der Kamera. In der Serie „Die Bergretter“ ergatterte sie eine Nebenrolle. Für die 50-Jährige scheint ein Traum wahr geworden zu sein, so ist sie doch bekennender Fan der ZDF-Serie.

„Die Bergretter“: Heidi Klum dreht nach GNTM wieder

Auf Instagram veröffentlichte die Mutter von Model Leni Klum (19) einige Bilder vom „Bergretter“-Set. Klum trägt ein traditionelles Dirndl und hört den Anweisungen von Regisseurin Bettina Braun (54) zu. Auch bedankte sie sich beim ganzen Team mit den Worten: „Vielen Dank an ‚die Bergretter‘ und Team für eine unvergessliche Zeit, ganz besonders an unsere Regisseurin Bettina Braun“.

Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz machen kein Geheimnis daraus, dass sie Fans der Serie sind. Auch in ihrem Wohnort Los Angeles in den USA schauen sie regelmäßig die neuen Folgen. Das plauderte Kaulitz gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill in ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ bereits im Jahr 2022 aus.

Heidi Klums TV-Erfahrungen Das Model ist ein Tausendsassa. Neben dem Modeln ist Klum nicht nur Moderatorin von „Germany‘s next Topmodel“, sondern auch in der Designer-Show „Making the Cut“ auf Amazon. Darüber hinaus ist sie Jurymitglied beim amerikanischen Pendant zu „Das Supertalent“ namens „America‘s Got Talent“. Schauspielerfahrung hat Heidi Klum überdies, so ist die Rolle bei „Die Bergretter“ nicht ihre erste. Klum wirkte beispielsweise in Gastrollen in den Serien „Sex and the City“, „Desperate Housewives“ und „How I Met Your Mother“ oder dem Film „Ocean‘s 8“ mit.

„Bergretter“-Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) startete Instagram-Aufruf

Als Sebastian Ströbel davon hörte, Klum sei ein großer Fan der Serie, startete er in den sozialen Netzwerken einen Aufruf. Und tatsächlich reagierte Klum prompt und äußerte den Wunsch, eine Nebenrolle in der Serie spielen zu dürfen. Klum wird in die Rolle der „Isabell Klett“ schlüpfen und voraussichtlich im Herbst 2023 auf den Bildschirmen zu sehen sein.

Wieso Heidi Klum die „Bergretter“ so klasse findet, hat sie bild.de verraten: „Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut. Irgendwie ist die Welt da auch noch in Ordnung. Es ist spannend, die Menschen sind liebevoll und es erinnert uns natürlich an die Heimat.“

Doch auch das Finale von „Germany‘s next Topmodel“ hallt noch nach. GNTM-Gewinnerin Vivien gab Details preis, wie Model Leni Klum im Finale hinter der Bühne auf sie wirkte. Verwendete Quellen: Instagram/heidiklum, bild.de