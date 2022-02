„Ihr seid so sche*ß verlogen“: Anouschka Renzi holt im Dschungecamp zum Rundumschlag aus

Von: Claire Weiss

Anouschka Renzi platzt im Dschungelcamp der Kragen © RTL

Im Dschungelcamp eskaliert der Streit zwischen Anouschka Renzi und Linda Nobat so sehr, dass die Schauspielerin plötzlich gegen all ihre Konkurrenten austeilt.

Mpumalanga, Südafrika - Die Dschungelcamper sind eigentlich friedlich an ihrem Lager versammelt. Doch da sucht Anouschka Renzi das Gespräch mit Linda Nobat. Kurz zuvor gab es bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ einen Zwischenfall zwischen den beiden Streithähnen, der jetzt dringend ausdiskutiert werden soll.

Doch die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat so gar keine Lust auf ein Gespräch mit ihrer TV-Konkurrentin. Die Stimmen werden immer lauter und schließlich teilt Anouschka Renzi nicht nur gegen Linda Nobat, sondern gleich auch noch gegen die restliche Truppe aus. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Linda Nobat hat keine Geduld für Anouschka Renzi im Dschungelcamp

Kurz zuvor hatten die Dschungelcamp-Kandidaten noch am Bach gesessen. Als Anouschka Renzi am Boden einen toten Wurm entdeckte, versuchte sie ihn mit einem Stock zu entfernen. Ganz zum Missfallen von Linda Nobat, dennAnouschka kehrte das tote Tier ausgerechnet in die Richtung der Bachelor-Teilnehmerin. Schon seit Beginn der Sendung stehen die beiden Dschungelcamper auf Kriegsfuß. Einen Anlass, ihre Gegnerin anzupampen, ließ sich Linda Nobat also nicht entgehen.

Etwas später zeigt sich Anouschka Renzi von ihrer nachtragenden Seite. Die hätte sich von ihren IBES-Kollegen nämlich dankende Worte oder zumindest ein Lob erhofft - immerhin hat sie doch das Ungeziefer entfernt! Doch Linda Nobat hat keine Geduld für ihre Konkurrentin. „Du gehst mir wirklich auf den Sack“, schnauzt sie Anouschka Renzi an. Ein heftiger Streit entfacht. In den sich schließlich auch Tina Ruland einmischt. Die „Manta, Manta“-Darstellerin stellt sich auf die Seite von Linda Nobat.

Anouschka Renzi feuert zurück

„Ich ertrage es nicht“, beschwert sich Anouschka. „Warum seid ihr so scheiß verlogen?“, bricht es aus ihr heraus. Sie scheint die gesamte IBES-Truppe satt zu haben. Ernst genommen wird sie jedoch nicht. Im Gegenteil: Linda Nobat applaudiert ihrer Gegnerin. „Dankeschön für diese tolle Show“, verspottet Linda die Tatort-Darstellerin. Anouschka Renzi ist hingegen überzeugt, dass bei Linda immer alles kalkuliert sei, sie ihre „Linda-Show“ abziehe.

Die Quittung für das Gezanke erhält am Ende Linda Nobat. Sie erhält am wenigsten Anrufe von den Zuschauern und muss am folgenden Tag das Dschungelcamp verlassen. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.