94 Prozent wissen Lösung: Günther Jauch führt Falsch-Antworter im Publikum vor

Als seine „Wer wird Millionär“-Kandidatin den Publikumsjoker zu Hilfe nimmt, kann Günther Jauch es nicht fassen. Nur 94 Prozent wissen die richtige Lösung. Also macht sich der Moderator auf die Suche, nach den restlichen 6 Prozent.

Köln – Als eine „Wer wird Millionär?“-Kandidatin nicht weiter weiß, befragt sie das Publikum. So weit, so normal. Doch Günther Jauch (66) ist entsetzt, dass nicht alle seine Studiogäste die richtige Antwort wissen. Vor laufender TV-Kamera führt er die Falschsager vor.

Kandidatin Anita Kavajin hat es auf den „Wer wird Millionär?“-Stuhl geschafft, doch bei der 2000-Euro-Frage weiß sie nicht weiter. Als Günther Jauch von ihr wissen möchte: „Wer darf sich über die Auszeichnung ‚Tier des Jahres 2023‘ – vergeben von der Deutschen Wildtier Stiftung – freuen?“, kann sie sich nicht zwischen A: Gartenschläfer; B: Balkonschnarcher; C: Kellerträumer und D: Dachbodenpenner entscheiden.

Schnell wird klar, dass hier nur ein Joker Abhilfe schaffen kann und Anita Kavajin entscheidet sich, das Publikum zu befragen. 94 % der Studiogäste stimmen dann auch für die korrekte Antwort A, den Gartenschläfer. 94% bei so einer einfachen Frage? Viel zu wenig findet Günther Jauch und macht sich auf die Suche nach den 6 %, die hier falsch lagen.

Schon in der ersten Reihe wird er fündig: Nebeneinander sitzen vier Studiogäste, die sich für eine falsche Antwort entschieden haben. „Hier haben sowohl er, als auch sie, als auch sie, als auch er ‚Dachbodenpenner‘ gedrückt“, erklärt Günther Jauch während er auf die Gäste im Publikum zeigt.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern:

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.