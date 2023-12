„Im Schweinestall angekettet“: „Forsthaus Rampensau“-Teilnehmer über schreckliche Kindheit

Bei „Forsthaus Rampensau“ wird ein ernster Ton angeschlagen, als Kevin Platzer über seine schlimmen Kindheitserfahrungen berichtet.

Kärnten – Das neue Reality-Format „Forsthaus Rampensau“ soll sein Publikum eigentlich zum Lachen bringen. Die Sendung, in der neun prominente Duos gemeinsam auf engstem Raum in den Alpen wohnen, wurde bei seiner Erstausstrahlung in Österreich schnell zum Quotenerfolg. Auch in Deutschland, wo „Forsthaus Rampensau“ derzeit nur auf Joyn PLUS+ zu sehen ist, begeistert die Trash-TV-Show ihre Zuschauer mit skurrilen Challenges und sympathischen Kandidaten. Ein Teilnehmer sorgte dabei in der letzten Ausgabe für besonders große Emotionen.

„Angekettet und verprügelt“: Flocke erzählt von häuslicher Gewalt

Kevin „Flocke“ Platzer (25) versucht derzeit mit seinem Kollegen Diogo Sangre (29), die „Forsthaus Rampensau“-Krone und das dazugehörige Preisgeld zu ergattern. Bekannt wurde Platzer unter anderem durch seine Teilnahme bei „Temptation Island“. Später trat er außerdem bei „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ auf. Dass er heute so erfolgreich ist, ist für Flocke alles andere als selbstverständlich, denn seit seiner Kindheit hat er mit einem heftigen Trauma zu kämpfen.

In der neuesten Folge von „Forsthaus Rampensau“ scheut Kevin Platzer nicht davor zurück, von seinen schrecklichen Kindheitserfahrungen zu berichten. Demnach soll er wegen häuslicher Gewalt sogar zweimal in einem Kinderheim gewesen sein: „Weil mein Stiefvater mich im Schweinestall angekettet und verprügelt hat“, erzählte er seinen schockierten Mitstreitern. Schon während der Dreharbeiten zu „B:REAL“ thematisierte der Fernsehstar seine problematische Familie. Damals sagte er abgeklärt: „Ist halt mein Leben, ist ja nicht schlimm.“

Apropos: Bei den Zuschauern kommt „Forsthaus Rampensau“ schon jetzt ziemlich gut an und bricht schon vor TV-Ausstrahlung einen Rekord. Verwendete Quellen: Joyn/Forsthaus Rampensau