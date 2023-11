Karriere im Trash-TV: Danni Büchners Töchter ziehen ins „Forsthaus Rampensau“

Von: Lukas Einkammerer

Danni Büchners Töchter Jada und Joelina wollen im Trash-TV durchstarten. Schon bald werden die beiden in der ProSieben-Show „Forsthaus Rampensau“ zu sehen sein.

Kärnten – Die Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“ hat Danni Büchner (45) und ihrer Familie zum großen Reality-Ruhm verholfen. Seit 2016 ist die Wahlmallorquinerin regelmäßig in dem VOX-Format zu sehen – und hat sich damit in der hiesigen TV-Landschaft einen Namen gemacht. Ihre Töchter Jada (19) und Joelina Karabas (24) machen sich nun selbstständig.

Ganz ohne Mama: Danni Büchners Töchter Jada und Joelina sind bei „Forsthaus Rampensau“ dabei

Wie ProSieben am Sonntag (5. November) bekannt gegeben hat, werden Jada und Joelina an der Seite acht anderer prominenter Duos ins „Forsthaus Rampensau“ ziehen und ab dem 8. Dezember um eine Siegesprämie von 25.000 Euro kämpfen. Wie sich die beiden ohne Mama Danni schlagen werden, bleibt abzuwarten – mit den Comedy-Legenden Erkan und Stefan dürften sie in der Promi-WG in den Alpen aber ziemlich große Konkurrenz haben.

Neben Jada, Joelina, Erkan und Stefan ziehen auch Gina-Lisa Lohfink (37) und Elsa Latifaj (18), Matthias (40) und Dagmar Mangiapane, Sam Dylan (32) und Nadine „Nana“ Miree (51), Jasmin Herren (44) und Philipp Bender (23), Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre (29), Cedric Beidinger (29) und Hanna Annika (26) sowie die „Beauty & The Nerd“-Kandidatinnen Natascha (31) und Beverly (29) ins „Forsthaus Rampensau“ ein.

Erst kürzlich verriet Danni Büchners Tochter Joelina derweil, warum sie freiwillig auf ihr Abitur verzichtet hat. Verwendete Quellen: ProSieben