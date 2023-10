Sorge um schwangere Pia Tillmann: „Sommerhaus“-Kandidatin hat „extreme“ Schmerzen im Unterleib

Pia Tillmann und Zico Banach haben Angst um ihr ungeborenes Baby. Die schwangere Reality-Darstellerin hatte im Urlaub plötzlich Schmerzen.

Griechenland – Pia Tillmann (35) und Zico Banach (34) sind aktuell im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen, das seit September ausgestrahlt wird. Die Dreharbeiten dafür sind aber schon lange beendet und das Pärchen urlaubte deshalb entspannt in Kefalonia, Griechenland. Ganz unbeschwert ist der Spätsommer-Urlaub für das Pärchen aber nicht, weil sich die schwangere Pia Tillmann plötzlich Sorgen um ihr ungeborenes Baby machen musste. Der Grund waren starke Schmerzen im Unterleib.

„Sommerhaus“-Kandidatin Pia Tillmann klagte über Schmerzen im Unterleib

Es ist der Albtraum jeder Schwangeren, plötzlich starke Schmerzen im Bauchraum zu haben und nicht zu wissen, woran es liegt. Diese Erfahrung musste jetzt auch Pia Tillmann machen, die mit ihrem Partner Zico Banach ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, das im März zur Welt kommen soll.

Auf ihren Social-Media-Kanälen nimmt sie ihre Follower regelmäßig mit durch ihren Alltag und teilte nun auch die Schock-Nachricht. In ihrer Instagram-Story erklärte sie: „Ich habe Kopfschmerzen und ich habe seit gestern extrem Bauchweh beziehungsweise Unterleibsschmerzen im Bereich vom Kind, was einem natürlich Sorgen macht. Und dann kommen noch einige Sachen vom Kopf hinzu.“

Entwarnung: Pia Tillmanns Schmerzen haben schon wieder nachgelassen

Woran sie psychisch zu knabbern hat, verrät Pia nicht. Allerdings scheint auch der körperliche Schmerz nicht so schlimm gewesen zu sein, denn bereits einen Tag später war in ihren Storys schon keine Rede mehr davon.

Stattdessen beschwerte sie sich lieber scherzhaft darüber, dass Zico alles zu langsam mache – sowohl duschen vor dem Essen am letzten Abend oder Kofferpacken. Während sie bereits fertig war und wartete, waren seine Sachen noch lange nicht eingepackt. Sie neckte ihn liebevoll: „Wir mussten vor sechs Minuten das Zimmer verlassen. In meinem geöffneten Koffer fehlt noch der Kulturbeutel. Bei Zico fehlt noch… ALLES!“ Zu einem weiteren Video, in dem ihr Freund T-Shirts faltet, schreibt sie: „Das Leben dieses Menschen spielt komplett in Slow Motion.“

Verwendete Quellen: Instagram